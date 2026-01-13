Slušaj vest

Kuća Nikoline Pišek, vila koja se nalazi u jednoj od najmirnijih zagrebačkih ulica podno Sljemena, ponovo se našla na tržištu nekretnina.

Reč je o impozantnoj porodičnoj kući u Šestinama, čija je nova prodajna cena čak 1,9 miliona evra, što predstavlja povećanje od 200.000 evra u odnosu na prethodni neuspešni pokušaj prodaje.

Foto: Printscreen Instagram

Ova dvoetažna nekretnina prostire se na 400 kvm stambenog prostora, a smeštena je na velikoj parceli od 1.530 kvm, što u velikoj meri osigurava privatnost. Vila ima ukupno pet soba, a u oglasu je jasno naglašeno da zamena za drugu nekretninu nije opcija.

Ogromna nekretnina

U oglasu se takođe navodi da je reč o modernoj porodičnoj kući s bazenom, okruženoj zelenilom. Enterijer kuće u potpunosti je završen i uređen u eklektičnom stilu, u kome se savremeni dizajn spaja s naglašenim teksturama i prefinjenim detaljima. Posebna pažnja posvećena je izboru materijala, pa su podovi obloženi kvalitetnim teracom, dok je kuća opremljena savremenim tehničkim rešenjima, uključujući i pripremu za ugradnju solarnih panela.

Foto: Printskrin

Prizemlje vile zamišljeno je kao otvorena i funkcionalna celina. U njemu se nalaze ulazni hodnik, gostinska soba s vlastitim kupatilom, prostrani dnevni boravak povezan s kuhinjom i trpezarijom, vešeraj i posebna soba za domaćicu sa sopstvenim ulazom. Velike staklene stepenice vode prema terasi, bazenu i uređenom vrtu, brišući granicu između enterijera i eksterijera.

Na gornjoj etaži smešten je privatni deo kuće. Glavna spavaća soba ima vlastitu garderobu, kupatilo i izlaz na terasu, dok se dečji spavaći apartman ističe izdašnim prostorom i mogućnošću pregrađivanja u dve zasebne sobe s kupatilom. Pogled na zelenilo i bazenski deo dodatno naglašava osećaj mira i diskretnog luksuza.

1/15 Vidi galeriju Dom Nikoline Pišek Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Pišekova je vilu kupila zajedno s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a proces uređenja i adaptacije često je delila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Nakon što se nekretnina nije prodala po traženoj ceni od 1,7 miliona evra, kuća je bila ponuđena i na izdavanje. U početku je mesečna cena iznosila 6.000 evra, dok je kasnije podignuta na 8.000 evra.

Vila je izgrađena na vrlo mirnoj lokaciji, a istovremeno u blizini svih važnih gradskih sadržaja. Ona predstavlja redak spoj savremenog dizajna, funkcionalnosti i potpune privatnosti, što je čini jednom od zanimljivijih luksuznih nekretnina trenutno dostupnih na zagrebačkom tržištu.

Foto: Kurir

Inače, renoviranje vile trajalo je znatno duže nego što je planirano.

- Rekli su mi da će sve biti u redu. Brzo. Lagali su me. Ne verujte nikome ko vam kaže da je selidba i preuređenje bauk. Ali znate šta? Ja bih sve opet ponovo. Otvaram kutije, nameštam, živim u prostoru koji polako osećam i rađaju mi se nove ideje i vizije. I dobila sam nekoliko slatkih projekata uređenja enterijera. Jedva čekam da se primim posla i nekome ulepšam život. I znate još šta? Obožavam lepotu nedovršenosti i procesa, tragove nekih minulih vremena obgrljenih u savremeno. Volim prostore koji vam kažu nešto o ljudima koji tu obitavaju, o njihovim ljubavima i navikama, ne volim generičke prostore koji su danas sve zastupljeniji - svojevremeno je napisala Nikolina na Instagramu.

Bazen Nikoline Pišek Foto: Printscreen

Upravo zbog ove kuće, podsetimo, Pišekova je počela rat sa svekrom Vitorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof. On ju je optužio da je u Beogradu bila ne zbog 40-dnevnog pomena Vidoju, već samo da bi došla do novca za kuću.

Svađa sa svekrom

- Nikolina je jedna bolesna žena. Ta žena je ponovo došla u Beograd samo zbog novca. Došla je da završi kuću, nije ona došla da da pomen, 40 dana mom sinu. Bitno joj je bilo samo da se kuća na kojoj su radili završi. Pričala je da bi Vidoje samo to želeo najviše na svetu. Pokušavao sam da joj objasnim i kažem: "Nikolina, sin mi se nije ohladio, zvanična obdukcija nije stigla, a ti bi novac za kuću! Ta kuća za koju si ti insistirala da se završi, ona ga je ubila." Ona traži sveske u kojima je vodio evidenciju. Hoće da ima uvid u sve. Bitno je samo da se troši, kakve veze ima što je Vidoje umro. Prva Vidojeva supruga Lana je čarolija od žene. Dolazi da me obilazi, a Nikolina je samo vuče za rukav da joj pravi društvo. Šta drugo da radi ovde kad dođe u Beograd - izjavio je Ristović za Kurir 2022.

Foto: Kurir

Kurir.rs

