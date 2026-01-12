Slušaj vest

Poznati rijaliti blizanci Mika i Giba Vasić nakon promene pola postali su Ivana i Ana Nikolić. Ivana se prilično povukla iz javnosti i često je u Nemačkoj sa suprugom, a kako izgleda imamo prilike da vidimo putem Instagrama.

Ivana Nikolić sada je podelila fotografiju u miniću sa prorezom na grudima te su ogromni silikoni bili u prvom planu.

Inače, Ivana se nakon dužeg vremena pojavila u javnosti na finalu Elite da podrži sestru, a tada je bila sa mužem.

Otac želeo da se ožene

Ana i Ivana Nikolić pre i posle operacije promene pola Foto: Printscreen, Petar Aleksić

 Boravila u Eliti

Podsetimo, tokom boravka u Eliti, Ana je govorila o reakciji i očekivanju oca.

- Jedina osoba od koje sam ikada tražila oproštaj je bio moj otac, znam da mu nije bilo lako. Poljubila sam mu ruku i rekla šta me muči. Moji su Romi, mi se rano venčavamo. Moji su se rano venčali. Da smo Ivana i ja bile devojčice, udale bismo se rano, ali, umesto toga, dobili su sinove. Mi smo srušile njihove planove. Umesto ženidbe, desilo se nešto sasvim drugo. Zahvalna sam jer su moji roditelji podržali našu promenu. Konačno sam srećna i srećna se budim - kazala je Ana kroz suze tada.

Ne propustiteRijalitiSVAĐA IVANE NIKOLIĆ I KORDE! On se izvinjava, ona mu žestoko odbrusila: Sad bih ti razbila ovu čašu od glavu
Svadja Stefana Korde i Ivane Nikolic Elita 8 Finale 2025-07-20 012307.png
StarsSPAKOVALA KOFERE I HITNO SE UPUTILA NAZAD! Ivana Nikolić zanemela od šoka kada je shvatila da joj majka ponovo ima rak, brzinom svetlosti krenula iz Nemačke
Screenshot 2025-04-04 232446.png
RijalitiOVO JE MUŽ IVANE NIKOLIĆ! Došla sa sestrom Anom na finale Elite i prvi put pokazala supruga, a ovo je rekla za Stefana Kordu! (FOTO,VIDEO)
Ivana Nikolić sa suprugom.jpeg
RijalitiSTEFAN KORDA NAKON ELITE IDE ZA NEMAČKU: "Samo da je više ne gledam" Otkrio jezive detalje o Vasićima: Sa sekirom sam išao ispred policije zbog njenog brata...
Stefan Korda.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV