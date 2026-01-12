OTAC ŽELEO DA OŽENI SINA, A ON ONDA PROMENIO POL! Ova rasna lepotica sa fotke je nekada bila muško i čitava Srbija ga je obožavala
Poznati rijaliti blizanci Mika i Giba Vasić nakon promene pola postali su Ivana i Ana Nikolić. Ivana se prilično povukla iz javnosti i često je u Nemačkoj sa suprugom, a kako izgleda imamo prilike da vidimo putem Instagrama.
Ivana Nikolić sada je podelila fotografiju u miniću sa prorezom na grudima te su ogromni silikoni bili u prvom planu.
Inače, Ivana se nakon dužeg vremena pojavila u javnosti na finalu Elite da podrži sestru, a tada je bila sa mužem.
Otac želeo da se ožene
Boravila u Eliti
Podsetimo, tokom boravka u Eliti, Ana je govorila o reakciji i očekivanju oca.
- Jedina osoba od koje sam ikada tražila oproštaj je bio moj otac, znam da mu nije bilo lako. Poljubila sam mu ruku i rekla šta me muči. Moji su Romi, mi se rano venčavamo. Moji su se rano venčali. Da smo Ivana i ja bile devojčice, udale bismo se rano, ali, umesto toga, dobili su sinove. Mi smo srušile njihove planove. Umesto ženidbe, desilo se nešto sasvim drugo. Zahvalna sam jer su moji roditelji podržali našu promenu. Konačno sam srećna i srećna se budim - kazala je Ana kroz suze tada.
