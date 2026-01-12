Poznati rijaliti blizanci Mika i Giba Vasić nakon promene pola postali su Ivana i Ana Nikolić . Ivana se prilično povukla iz javnosti i često je u Nemačkoj sa suprugom, a kako izgleda imamo prilike da vidimo putem Instagrama .

Otac želeo da se ožene

- Jedina osoba od koje sam ikada tražila oproštaj je bio moj otac, znam da mu nije bilo lako. Poljubila sam mu ruku i rekla šta me muči. Moji su Romi, mi se rano venčavamo. Moji su se rano venčali. Da smo Ivana i ja bile devojčice, udale bismo se rano, ali, umesto toga, dobili su sinove. Mi smo srušile njihove planove. Umesto ženidbe, desilo se nešto sasvim drugo. Zahvalna sam jer su moji roditelji podržali našu promenu. Konačno sam srećna i srećna se budim - kazala je Ana kroz suze tada.