Pevačica Mina Kostić u poslednje vreme je u centru pažnje javnosti zbog odnosa sa dečkom Manetom Ćuruvijom Kasperom, sa kojim je pola godine bila u onlajn vezi, preko interneta.

On je nedavno došao iz Amerike za Srbiju i sad se ne odvajaju, dok je Mini žestoko zasmetala jedna imitacija na njihov račun koja kruži društvenim mrežama.

Valentina Đorđević, influenserka, koja je na mrežama poznatija kao Necikosi, pronašla je inspiraciju u izjavama Mine i Kaspera, a video već ima veliki broj pregleda.

Mina se odmah oglasila ovim povodom, pa je ostavila komentar ispod klipa.

- Koliko ste jadnici, bedni, ljudsko dno - napisala je pevačica, pa joj je stigao britak odgovor od pomenute influenserke:

Valentina Đorđević
Valentina Đorđević Foto: Printscreen Instagram

- Mina, ovo su uvrede, nakon ovakvih reči više nikada neće biti isto.

Poruke ispod ovog videa se samo nižu, a mnogima se dopalo ono što vide i čuju.

 Mina Kostić sa novim dečkom odgovara na negativne komentare:

Mina Kostić sa novim dečkom odgovara hejterima na negativne komentare Izvor: TikTok/jecastar