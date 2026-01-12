Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić ne želi brak i porodicu. Kako je istakla, spremna je na vezu, ali ne i na nešto više.

Dunja je prvo otkrila da zbog poslovnih obaveza nema kada da viđa prijatelje ni partnera.

- Baš ništa mi se ne dešava u životu, apsolutno ništa, samo radim po 16 sati dnevno od jula meseca. Osim majke nikoga ne viđam mesecima - rekla je pevačica, a potom priznala kako reaguje na izdaju od strane prijatelja i saradnika.

- Umem ja biti zlo veliko kad me izda neko. Uvek se namesti da mi se onda dogodi nešto lepo. Što pokojni Đorđe Balašević kaže "Lepe slike prekriju ružne i onda ih brzo zaboravim", što je dobro po njih. Moja sreća je i njihova - priznaje Ilićeva.

Dunja Ilić Foto: Zorana Jevtić, Kurir

Ne želi brak i decu

Dunja je otkrila da li ima planova za porodicu.

- Nisam u vezi. Neću dečka, neću muža, neću decu. Možda dečka nekog i neki zajednički život, eto, ako baš nađe krpa zakrpu - zaključila je Dunja.

U oktobru 2025. se pomirila sa partnerom

Dunja Ilić je prošle godine otkrila da se pomirila sa bivšim mužem posle skoro 12 godina razdvojenosti.

Ona se tada oglasila i odgovorila na negativne komentare o njenom braku i suprugu koji je trenutno na putovanju bez nje.

- Hvala svima na lepim komentarima, a hvala i na ružnim. Muž mi malo uživa po Evropi sa mojim punim poverenjem. Podržava mene dok snimam novi album. Ima trbušnjake u svojim godinama kao što vi mladi i podbuli sanjate. Ja ću da stavim jedan bilbord u Vranje pošto vidim da je puno negativnih komentara i iz naglasiću našeg grada. A vi se verite ko majmunčići pa pišite "Ku*vo" ili šta vam već dođe u vaše bolesne umove - napisala je ona.

Kurir.rs/Alo

Dunja Ilić.jpeg
Dunja Ilić pokazala novu frizuru
Dunja Ilić pokazala novu frizuru

Novi stan Dunje Ilić Izvor: Privatna arhiva