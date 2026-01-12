Slušaj vest

Na glamuroznoj proslavi 18. rođendana Luke Radivojevića, osim emocija i porodične radosti, nije nedostajalo ni zanimljivih izjava.

Slađa Alegro je prokomentarisala popularnu pesmu „Žena od sultana“, istakavši da smatra da bi, da je ona pevala tu numeru, pesma imala drugačiji put i kako ne bi sigurno uspela na takav način, te da bi i spot izgledao drugačije. Kako je rekla, veruje da bi njen pristup dao drugačiju emociju i energiju celoj priči.

1/9 Vidi galeriju Slađa Alegro sa porodicom Foto: Kurir

Oglasila se i o Mini

Dotakla se i Mine Kostić, poručivši da nema mesta negativnim komentarima i da svako treba da bude srećan na svoj način. „Ako je Mina srećna – srećna sam i ja“, kratko je poručila, pokazujući zrelost i podršku koleginici.

U toploj i opuštenoj atmosferi, u kojoj se slavilo punoletstvo mladog Luke, ovakve izjave dodatno su obogatile veče, koje protiče u znaku osmeha, dobre energije i pozitivnih poruka. Porodica Radivojević još jednom je pokazala da im je zajedništvo i dobra atmosfera na prvom mestu, dok slavlje okuplja brojne prijatelje, saradnike i zvanice.

