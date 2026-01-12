Slušaj vest

Voditeljka "Slagalice" Kristina Radenković, koja je inače vrlo aktivna je na društvenim mrežama, sada je objavila snimak sina Rogana, te pokazala kako ga je povela na posao, a otkrila je i zašto se odlučila na ovaj potez.

Kristina je podelila kako mali Rogan gazi po snegu i približava se zgradi RTS-a.

- Kad vremenski uslovi onemoguće prilazak vrtiću, mora se s mamom na Slagalicu - napisala je u opisu objave voditeljka.

Kristina o partneru priča: "Mi nismo u braku"

Kristina i njen partner Nikola su vereni, ali nisu otišli pred oltar jer im papir nije važan.

- Nikola i ja nismo u braku, ali možda smo više u braku nego drugi. Ja i moj partner, nadam se doživotni, stvarno se mnogo volimo. I podrška mi je, i prijatelj... Što bi moja majka rekla - da sam ga svećom tražila, ne bih ga našla - rekla je voditeljka jednom prilikom za "Lenu".

Njih dvoje, inače, imaju i ćerku Taru.

Kurir.rs

