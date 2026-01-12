(VIDEO) SIN KRISTINE RADENKOVIĆ DOŠAO NA SNIMANJE "SLAGALICE" Voditeljka zbog snežnih nepogoda prinuđena da vodi dete na posao
Voditeljka "Slagalice" Kristina Radenković, koja je inače vrlo aktivna je na društvenim mrežama, sada je objavila snimak sina Rogana, te pokazala kako ga je povela na posao, a otkrila je i zašto se odlučila na ovaj potez.
Kristina je podelila kako mali Rogan gazi po snegu i približava se zgradi RTS-a.
- Kad vremenski uslovi onemoguće prilazak vrtiću, mora se s mamom na Slagalicu - napisala je u opisu objave voditeljka.
Kristina o partneru priča: "Mi nismo u braku"
Kristina i njen partner Nikola su vereni, ali nisu otišli pred oltar jer im papir nije važan.
- Nikola i ja nismo u braku, ali možda smo više u braku nego drugi. Ja i moj partner, nadam se doživotni, stvarno se mnogo volimo. I podrška mi je, i prijatelj... Što bi moja majka rekla - da sam ga svećom tražila, ne bih ga našla - rekla je voditeljka jednom prilikom za "Lenu".
Njih dvoje, inače, imaju i ćerku Taru.
Kurir.rs
