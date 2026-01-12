Slušaj vest

Na proslavi 18. rođendana Luke Radivojevića, među brojnim poznatim zvanicama bio je i Đani, koji se rado odazvao slavlju i podelio nekoliko zanimljivih izjava. Osvrnuo se na dešavanja na estradi, pa je prokomentarisao situaciju sa Nadicom Ademov i događaj za Novu godinu, istakavši da mu je žao zbog svega što se desilo i da veruje da će se stvari brzo smiriti.

O Mini i Lukasu

Djani intervju Izvor: Kurir

Đani je iskoristio priliku da Mini poželi sreću, poručivši da joj želi mir, uspeh i lepe trenutke, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Dotakao se i situacije sa Acom Lukasom, ne krijući da mu je žao zbog kolege i da se nada da će se sve završiti na najbolji mogući način.

U opuštenoj atmosferi, kroz osmeh je dodao i da razmišlja o povratku na skije, ukoliko se, kako kaže, „uhvati u čašicu“, aludirajući na to da bi mu dobra volja i društvo mogli dati dodatni podsticaj za nove avanture.

Đani je tom prilikom otkrio i jednu ličnu priču iz prošlosti – da je 1992. godine doživeo saobraćajnu nezgodu u kojoj je slomio vilicu i rebra, ali da ga to nije sprečilo da nastavi dalje još jači i uporniji. Njegova priča naišla je na simpatije prisutnih, a veče je, kao i čitava proslava, proteklo u znaku dobre energije, osmeha i pozitivne atmosfere.

