Na slavlju povodom punoletstva sina Borka Radivojevića, Luke, pojavila se i pevačica Stanojka Mitrović Ćana koja je na veselje došla sa suprugom.

Na samom početku, Ćana je otkrila zbog čega se nije javila koleginici Nadeždi Biljić sa kojom se srela ispred televizije.

- Stvarno je nisam videla, bilo je mnogo hladno, kolege su bile ispred. Ja sam tada krenula da kažem nešto novinaru, a ona je u tom trenutku prošla. Dešava se, prođeš, ne vidiš nekoga u trenutku. Ne opterećujem se, to su banalne stvari - rekla je Ćana, pa otkrila da li sa nekim sa estrade nije u dobrim odnosima:

Ćana sa suprugom Foto: Kurir

- Nisam ni sa kim u sukobu, ne umem da se svađam, nisam taj tip. Imam sreće sa kolegama, i mlađe kolege me baš poštuju gde god se vidimo smo prisni, često me zovu "mama".

Pružila podršku Nadici Ademov

Ona se osvrnula i na skandal u novogodišnjoj noći kada je Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće nastupati jer organizatori nisu ispoštovali dogovor.

- Isto bih uradila, podrška za Nadicu. Ne mogu ja da dođem u devet sati, a neko da me stavi u tri da pevam. Možda je njena publika došla rano, apsolutno razumem ženu i mislim da se osećala degradirano. Ili nemojte zvati, ili ispoštujte tog koga ste zvali. Možda se ni kolege nisu snašle jer postoji organizator koji određuje. Ne znam da li su bili u mogućnosti da nešto menjaju.

Cana Izvor: Kurir

"Mina zaslužuje da bude voljena"

Svi komentarišu ljubavnu vezu Mine Kostić i Kaspera, a Ćana na tu temu kaže:

- Ja bih volela da Mina ima sreće u ljubavi, zaslužila je da bude voljena i da voli. Niko ne može da zna koliko će nešto da traje.

leti baksis na punoletstvu kod sina Borka Radivojevica Izvor: Kurir