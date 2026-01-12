Slušaj vest

Harmonikaš Borko Radivojević napravio je gala žurku povodom 18. rođendana sina Luke. Među zvanicama našle su se i njegove brojne kolege među kojima je i pevač Srećko Krečar.

Borko je poznat kao veseljak i neko ko voli da časti muziku, a koliko je široke ruke, uverili smo se kada je harmonikaš počeo da "kiti" Srećka novčanicama od 100 i 500 evra.

On je za nekoliko sekundi kolegi dao 1.600 evra, a gosti su na samom početku slavlja odmah ustali da igraju i raspoloženje je svima bilo fenomenalno.

leti baksis na punoletstvu kod sina Borka Radivojevica Izvor: Kurir

Luka: "Želja mi je da studiram u inostranstvu"

Slavljenik je sada prvi put izašao u javnost, a pred našim kamerama je otkrio šta je poželeo za rođendan.

- Zadovoljan sam, sve super izgleda, sve ide po planu. Moja želja je bila školovanje preko, nisam želeo veliki poklon, samo to. Želim da upišem kulinarstvo. Mama i tata kažu šta žele, i ja im to spremim. Nemam nekih muzičkih želja za večeras - rekao je Luka na samom početku.

- Mama je bila zadužena uglavnom za sve. Što se tiče organizacije, a što se tiče drugih stvari tu je tata bio zadužen. Morao je da radi da bi ovo omogućio. Nije izazovno kada si žena muzičara, ali u nekim trencima si sam. On je na našim veseljima uvek prisutan, u odrastanju dece je nekada falio. Porasli su, tata je svaki trenutak iskoristio za njih. Ja sam jako ponosna na svoju decu, mislim da smo uspeli da ih izvedemo na pravi put - rekla je Milena.

Pogledajte dodatni snimak: