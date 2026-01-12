Slušaj vest

Bora Santana, tokom sinoćnjeg intervjua sa Darkom Tanasijevićem, žestoko je udario na Radomira Marinkovića Takija, oca Maje Marinković, a ekipa jednog portala odmah je stupila u kontakt sa Takijem, kako bi čuli njegov sud o Borinim rečima!

Bora je, naime, govoreći o tome da je ipak bio u pravu za to da su Filip Đukić i Maja Marinković imali intimne odnose van rijalitija, pre nekoliko godina, žestoko udario na Takija Marinkovića, s obzirom na to da su se suočili tokom novogodišnjih poseta.

- Tek ću ja sa Takijem da popričam. Šta on misli da je uhvatio Boga za ku*ac, da se ja plašim Takija i Maje?! Ko je on, Taki?! Koji je ku*ac Taki?! Ima da mi se izvini, ko će da ga spasi od mene, nego poštujem mnogo Maju. On kao Dači priča: "dođi pu*i ku*ac", treba da mi se izvini, a ne da mi se mangupira i da mi glumi majmuna tu. Šta ima da iznese za mene?! Što je došao po Deniz Dejm?! Nemoj ja da pričam za njega. Moji drugari su njegovi drugari - rekao je Santana.

Taki je dao svoj komentar

- Nemam pojma o čemu priča, čovek je prolupao, ove žene su mu popile mozak! Podhitno mora da se smiri...Ne znam o čemu on priča, to će sve da mi kaže u lice kada me bude sreo. Ja o njemu nikada ništa loše nisam rekao, bio sam mu na svadbi, na rođendanu i na slavi i u dobru i u zlu sam bio tu za njega, ne znam o čemu priča, niti imam šta loše da kažem za njega - rekao je Taki.

