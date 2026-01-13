Slušaj vest

Matija Radulović je iznenada preminuo u 43. godini na Badnje veče, a koliko je njegovo prijateljstvo s Majom Marinković bilo posebno, govori činjenica da je istetovirao njene usne na svojoj butini. Njoj, kako se saznaje, još uvek nije saopštena vest o frizerovoj smrti.

Iako su nekada bili vrlo bliski, Matija i Maja su kasnije prekinuli kontakt.

Oglasila se ordinacija

Podsetimo, stomatološka ordinacija u kojoj se Matija lečio, nakon brojnih optužbi u vezi sa njegovom smrću, oglasila se saopštenjem.

Iz zubarske ordinacije ističu da Matija po izlasku iz ordinacije nije imao nikakvu infekciju niti cistu, kako je on ranije naveo u svojim snimcima. Takođe navode da su, usled velikog pritiska i torture koju trpe od strane korisnika društvenih mreža, bili prinuđeni da se javno oglase. U svom obraćanju detaljno su objasnili kako je tekao kompletan proces lečenja kod Matije Radulovića.

Urađena obdukcija

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

Na Zanzibaru se razboleo

Pokojni Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.

Sahranjen u Ćupriji

Frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, sahranjen je na gradskom groblju u Ćupriji. Najuža porodica i prijatelj poznatog beogradskog frizera oprostila se od preminulog Radulovića.

Okupljeni su u tišini i spratili Matiju na večni počinak, prisećajući se njegovog vedrog duha, profesionalizma i neizbrisivog traga koji je ostavio na beogradsku frizersku scenu. Cveće i vence položili su oni koji su ga poznavali i voleli, dok su se među dvadesetak prisutnih mogli čuti samo tihi uzdasi i reči utehe.