Pevač Vladan Savić otkrio je da ga moda ne zanima previše i da ne robuje trendovima i brendovima, već da oblači samo ono što se njemu dopada i što smatra da mu stoji. Takođe, priznao je da oseća veliko zadovoljstvo kada kupi neki odevni komad za malo para.

Pevač i frontmen "Magla benda" Vladan Savić kaže da ne troši puno novca na garderobu, a nije imao problem da prizna da se on i supruga oblače u second hand radnjama.

- Evo kaput koji imam, a koji je 100% vuna je koštao 2.000 dinara – rekao je Savić.

- On je bio duplo jeftniji od recimo pantalona koje su kao somot, a nisu, i koje su bile 4000 dinara - kaže pevač.

Kako dalje navodi, u second hand radnjama često prolanazi mnogo kvalitetnije stvari od onih koje se danas prave i prodaju u klasičnim prodavnicama.

- Obožavam kad platim nešto povoljno, kad prođem tako jeftino, a kada me svi pitaju gde sam kupio jer im se dopadne - rekao je pevač za S3 radio.

"Kako ti nije gadno da to nosiš?"

Ipak, mnogo poznanika ga je do sada nebrojano puta pitalo kako mu nije bezveze i gadno da nosi nešto što je neko već nosio pre njega i ko zna šta u tome radio.

- Ja to ne gledam tako, garderoba je garderoba, odnesem na hemijsko i to je to. Ne zanima me ko je nosio i šta je u tome radio - zaključio je Vladan.

Prošao kroz pakao

Inače, pevač je nedavno govorio o svojim slabostima i periodu kada mu je bilo najteže u životu. Otvoreno je govorio o razvodu koju mu je teško pao, paklu alkohola kroz koji je prošao i odlasku kod psihijatra.

Njega je "pecnuo" voditelj Ognjen Amidžić koji mu je rekao da je glupo da dovodi ljubavnice u kuću.