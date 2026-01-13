Slušaj vest

Valentina Đorđević, influenserka, koja je na mrežama poznatija kao Necikosi, se oglasila nakon što ju je pevačice Mina Kostić isprozivala zbog imitacije nje i njenog sadašnjeg dečka Kaspera.

Naime, Mina Kostić se odmah oglasila na mrežama nakon što je videla snimak i žestoko isprozivala influenserku koja je imitirala nju i Maneta Ćuruviju Kasperea i napisala: "Koliko ste jadnici, bedni, ljudsko dno".

Ubrzo nakon toga se Valentina oglasila na Instagramu.

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen TV Pink

"Mina, ti si krivac"

- Javno obraćanje: Mina, ti si krivac što me celi dan boli glava zbog šubare koju sam napravila od ćebeta teškog 5 kg. Ovo jedino mogu da oprostim ukoliko uskoro izbaciš novi hit i naravno pozoveš nas na promociju. Rado ćemo se odazvati, napisala je šaljivo influenserka.

Kasper: "Ne bih dozvolio Mini da dođe u Ameriku"

Kasper je, inače, nedavno otkrio da Mini ne bi dozvolio da ode iz Srbije, a upravo ovaj snimak je postao viralan na mrežama.

Mina Kostić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Pritnscreen, Damir Dervišagić

- Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam video njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom detetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška - jasan je bio on za "Blic".

Ne propustiteStars"PRODAVAO JE ŽITO I KUKURUZ..." Komšije iz rodnog mesta Kaspera progovorili: Otac mu je ovaj MOĆNIK! Evo kako izgleda kuća u kojoj je odrastao
Kasper.jpg
Stars"TO ŠTO JE NEKO GLASNIJI NE ZNAČI DA PRIČA ISTINU" U jeku medijske pompe o Mini i Kasperu, oglasila se Dragana Spasojević: Čuvam svoj mir...
Mina Kostić Kasper Dragana Spasojević
StarsKASPER JOJ NA GRUDIMA Dečko Mine Kostić oduševljen njenim potezom: Snima je, a evo šta ona nosi samo za njega (FOTO)
Mina Kostić
StarsOGLASILA SE ŽENA KOJA JE BILA NA SVADBI KOD KASPERA I NJEGOVE PRVE ŽENE: Nju je oženio zbog majke, a posle je našao drugu za papire: Minin dečko opasan zavodnik
sajam_vencanja_revija_21022025_0023 copy.jpg