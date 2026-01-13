Slušaj vest

Valentina Đorđević, influenserka, koja je na mrežama poznatija kao Necikosi, se oglasila nakon što ju je pevačice Mina Kostić isprozivala zbog imitacije nje i njenog sadašnjeg dečka Kaspera.

Naime, Mina Kostić se odmah oglasila na mrežama nakon što je videla snimak i žestoko isprozivala influenserku koja je imitirala nju i Maneta Ćuruviju Kasperea i napisala: "Koliko ste jadnici, bedni, ljudsko dno".

Ubrzo nakon toga se Valentina oglasila na Instagramu.

"Mina, ti si krivac"

- Javno obraćanje: Mina, ti si krivac što me celi dan boli glava zbog šubare koju sam napravila od ćebeta teškog 5 kg. Ovo jedino mogu da oprostim ukoliko uskoro izbaciš novi hit i naravno pozoveš nas na promociju. Rado ćemo se odazvati, napisala je šaljivo influenserka.

Kasper: "Ne bih dozvolio Mini da dođe u Ameriku"

Kasper je, inače, nedavno otkrio da Mini ne bi dozvolio da ode iz Srbije, a upravo ovaj snimak je postao viralan na mrežama.

