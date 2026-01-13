"TI SI JEDINI KRIVAC" Mina Kostić osula paljbu po influenserki - zbog Kaspera je nazvala BEDNICOM - ona joj se javno obratila
Valentina Đorđević, influenserka, koja je na mrežama poznatija kao Necikosi, se oglasila nakon što ju je pevačice Mina Kostić isprozivala zbog imitacije nje i njenog sadašnjeg dečka Kaspera.
Naime, Mina Kostić se odmah oglasila na mrežama nakon što je videla snimak i žestoko isprozivala influenserku koja je imitirala nju i Maneta Ćuruviju Kasperea i napisala: "Koliko ste jadnici, bedni, ljudsko dno".
Ubrzo nakon toga se Valentina oglasila na Instagramu.
"Mina, ti si krivac"
- Javno obraćanje: Mina, ti si krivac što me celi dan boli glava zbog šubare koju sam napravila od ćebeta teškog 5 kg. Ovo jedino mogu da oprostim ukoliko uskoro izbaciš novi hit i naravno pozoveš nas na promociju. Rado ćemo se odazvati, napisala je šaljivo influenserka.
Kasper: "Ne bih dozvolio Mini da dođe u Ameriku"
Kasper je, inače, nedavno otkrio da Mini ne bi dozvolio da ode iz Srbije, a upravo ovaj snimak je postao viralan na mrežama.
- Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam video njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom detetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška - jasan je bio on za "Blic".