Harmonikaš Borko Radivojević organizovao je gala proslavu povodom 18. rođendana sina Luke. Luksuzna fešta okupila je brojne zvanice i kolege, a atmosfera je od samog početka bila na maksimumu.

Borko Radivojević slavi sinu rođendan Izvor: kurir televizija

Najveću pažnju privukla je impresivna torta na četiri sprata, dekorisana u upečatljivim bojama i detaljima u obliku šerpi, lonaca i poklopaca, budući da slavljenik želi da postane vrhunski kuvar, što će mu i otac omogućiti.

Foto: Kurir

Novčanice od 500 evra

Kako smo objavili, Radivojević je poznat kao neko ko voli da časti muziku, a na sinovljevom punoletstvu je to pokazao u punom sjaju. U jednom trenutku je kitio pevače novčanicama od 100 i 500 evra, dok je bakšiš leteo na sve strane.

Borko je kolegi za svega nekoliko sekundi dao 1.600 evra, a gosti su se već tada digli na noge i slavlje je praktično eksplodiralo od energije.

1/8 Vidi galeriju Borko Radivojević sa porodicom Foto: Kurir

Poljubac Đanija i Borka

Poseban šok i lavinu komentara izazvao je detalj koji je, prema pisanju Telegrafa, obeležio jedno od najupečatljivijih dešavanja na slavlju – Đani i Borko su se u jednom trenutku poljubili u usta.

leti baksis na punoletstvu kod sina Borka Radivojevica Izvor: Kurir

Poklon za rođendan