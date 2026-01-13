Slušaj vest

Harmonikaš Borko Radivojević organizovao je gala proslavu povodom 18. rođendana sina Luke. Luksuzna fešta okupila je brojne zvanice i kolege, a atmosfera je od samog početka bila na maksimumu.

Borko Radivojević slavi sinu rođendan

Najveću pažnju privukla je impresivna torta na četiri sprata, dekorisana u upečatljivim bojama i detaljima u obliku šerpi, lonaca i poklopaca, budući da slavljenik želi da postane vrhunski kuvar, što će mu i otac omogućiti.   

Borko Radivojević
Foto: Kurir

Novčanice od 500 evra

Kako smo objavili, Radivojević je poznat kao neko ko voli da časti muziku, a na sinovljevom punoletstvu je to pokazao u punom sjaju. U jednom trenutku je kitio pevače novčanicama od 100 i 500 evra, dok je bakšiš leteo na sve strane.

Borko je kolegi za svega nekoliko sekundi dao 1.600 evra, a gosti su se već tada digli na noge i slavlje je praktično eksplodiralo od energije.

Borko Radivojević sa porodicom

Poljubac Đanija i Borka

Poseban šok i lavinu komentara izazvao je detalj koji je, prema pisanju Telegrafa, obeležio jedno od najupečatljivijih dešavanja na slavlju – Đani i Borko su se u jednom trenutku poljubili u usta.

leti baksis na punoletstvu kod sina Borka Radivojevica

Poklon za rođendan

Borko Radivojević organizovao je spektakularno slavlje povodom 18. rođendana svog sina Luke, a emocije i ponos ne krije. Kao poseban poklon, Borko je sinu obezbedio školovanje u Švajcarskoj, gde će Luka usavršavati kulinarske veštine, ali i stan u Beogradu na vodi, čime mu je pružio siguran i kvalitetan početak novog životnog poglavlja.

Borko Radivojević bakšiš
WhatsApp Image 2025-12-10 at 17.43.03.jpeg
PUSTI-BRIGU-S05EP04-SKRACENO.00_30_45_14.Still004.jpg
Šaran (5).jpeg