Mina Kostić i Kasper danima su u žiži javnosti zbog svog odnosa koji od samog starta intrigira gotovo ceo region.

Njihovi zajednički intervju postao je viralan, a na društvenim mrežama nastale su razne šale na račun njihovih izjava i facijalnih ekspresija.

Javna poruka

Mina se na početku smeškala, ali je vrag odneo šalu te je počela da reaguje javno, kako kroz izjave, tako i putem Instagrama.

Pevačica je na svom storiju okačila nekoliko poruka koje se pretpostavlja odnose na sve ljude koji imaju loše komentare.

Pored svih motivacionih poruka, našle su se i reči pokojnog patrijarha Pavla

- Kada vam duša krvari i dah se lomi od tuge i dalje morate da budete svoji. I dalje verujte u veru i istinu, i kad svet hoće da vam skrati noge i ogoli srce. Verujte u sebe, prava snaga je ustati kad se sve oko vas ruši - glasila je poruka patrijarha Pavla.

"Nek puknu dušmani"

Od prvog susreta sa Kasperom Mina govori koliko je srećna u ljubavi sa njim, dok loši komentari ne prestaju. Nedavno je otkrila da je ništa ne zanima i da veruje u emociju koja joj se desila prvi put u životu.

- Sada sam zrelija i sve to što se dešava je pravo. On je mene osvojio svojom iskrenošću, bojom glasa i dobrotom. On se meni javio kada sam ja gostovala kod Cece, i on mi je tada poslao poruku, i rekao da smo mi tada treballi da se upoznamo, a rekao mi je da me je prvi put video kada se moja sestra udavala na Novom Beogradu, a ja sam to naravno zaboravila. Dopisivali smo se i kada mi je snimio glasovnu, ja sam rekla da je to to, prva sam izjavila ljubav i eto, a za komentare "Nek puknu dušmani" i svi oni koji treba ispred svoje kuće da očiste đubre, nek se bave time a ne mene, što bi se reklo GSP - gledaj svoja posla - dodala je Mina.