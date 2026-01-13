Slušaj vest

Pevač Miloš Bojanić godinama ne priča sa koleginicom Lepom Brenom, sa kojom je bio veliki porodični prijatelj, a sada je posle mnogo vremena progovorio o njihovom odnosu.

Naime, Miloš je priznao da se njihovo prijateljstvo rasturilo nakon što se razveo od prve supruge Dragice.

"Pa ne bih komentarisao, nije nešto funkcionisalo otkako sam se ja razveo, pa četiri godine živeo sam, pa oženio. Ona je imala neki svoj stav vezano za to i hladili su se odnosi. Bez ijedne reči, bez ičega, ništa, jednostavno zahlađenje... Toplo meni, toplo njoj. Ona jahtu, ja jahticu, ona kuću, ja kuću, ona kola, ja kola, ona pare, ja pare... I što bismo mi sad nešto. Mi sad ne trebamo jedno drugom pomagati, ne dugujemo jedno drugom ništa", priča Bojanić u "Pričaonici".

Ipak, pored svega toga, istakao je da veoma poštuje njenu porodicu, te da su njena deca odrasla kod njega na moru.

"Ja volim Bobu, decu njihovu... Oni su na mojim kolenima tamo na moru rasli i poštujem tu porodicu".

Brena stala na ženi bivše žene Miloša Bojanića

Inače, on je jednom prilikom svojevremeno takođe otkrio da je Brena nakon razvoda Miloša i Dragice, stala na stranu njegove bivše žene.

"Ona je mene davno razočarala, ali to je njena stvar. Kada smo se Dragica i ja razvodili, ona je stala na njenu stranu. Dobro, razumem to, nisam joj zamerio, nisam se opterećivao time", poručio je.