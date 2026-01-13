Slušaj vest

Bivši sportista Nikola Peković je doktorki radiologije i još uvek zakonitoj supruzi Violeti, s kojom ima sina, onemogućio je ulazak u zajednički stan na Zlatiboru. Kako je Kurir već pisao, promenio je bravu, a njene stvari pobacao i Violeta je zbog toga podnela krivičnu prijavu.

Pobacao joj stvari

- Njih dvoje se još uvek zvanično nisu razveli, proces je u toku. Taj razvod se iz nekog nepoznatog razloga odugovlači. Imovina koju su stekli u braku je problem. Eto, nekretnina koju su kupili na Zlatiboru uzeo je samo za sebe pre nego što je sud zvanično podelio imovinu. Pred Novu godinu se dogodio incident.

Nikola je zamenio bravu, izbacio Violetine stvari i ne dozvoljava joj da uđe u zajednički kutak. Da je promenio bravu, nije je ni obavestio. Violeta je došla na planinu, ali nije mogla da boravi u tom stanu, zbog čega ga je prijavila policiji. Krivična prijava je podneta za nasilje u porodici.

Podsećanja radi, Nikola je početkom 2016. godine kupio plac na kojem je bila zlatiborska autobuska stanica i parcelu vrednu tri miliona evra, gde je kasnije sagradio luksuzne apartmane.

1/5 Vidi galeriju Violeta Peković prijavila sportistu policiji Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Ana Paunković, Shutterstock, Privatna Arhiva, Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia, Privatna Arhiva

Ko je Violeta Peković?

Proslavljeni košarkaš i njegova još zakonita supruga, doktorka radiologije Violeta Peković, upoznali su se 2015. a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine, bračni par je dobio sina.

Violeta i Nikola su se sreli 2015. godine u Pljevljima, gde je ona u to vreme živela, a upoznao ih je Pekovićev blizak prijatelj. Osam godina starija od Nikole, doktorka radiolog Violeta i bivši košarkaš su svoju ljubav krunisali 18. juna 2016. godine.

Mlada je uzela prezime Peković i rasplakala se dok se upisivala u knjigu venčanih! Nažalost, dva meseca kasnije, mediji su objavili vest da su Nikola i Violeta izgubili bebu. To je bio bolan trenutak za njih i ostali su u šoku, budući da nisu ni slutili da nešto nije u redu.

1/11 Vidi galeriju Nikola i Violeta Peković Foto: Privatna Arhiva, Privatna Arhiva, Nenad Kostić

Već naredne godine Violeta je donela njihovo prvo dete na svet, kome su roditelji dali ime Fedor.

- Nikola je naručio sat marke roleks od 30.000 evra, koji će pokloniti Violeti kada bude izašla iz porodilišta s njihovim sinom. Pored toga, ženu će obradovati i luksuznim stanom u elitnom naselju Podgorice, koji vredi oko 200.000 evra - ispričao je tada izvor blizak bivšem košarkašu.

U martu 2018. godine, Nikola i Violeta su krstili svog sina uoči prvog rođendana. Svog naslednika su krstili u manastiru na Cetinju.

Propalo mu venčanje sa ljubavnicom

Iako se spekulisalo da će po drugi put da se ženi, on je odustao od veselja zbog sukoba s još uvek zakonitom suprugom, doktorkom Violetom. On živi sa aktuelnom izabranicom, koja nije poznata javnosti, a čuveni Pekmen je zarad mira doneo odluku da venčanja neće biti.

- Priča se da je toliko zaljubljen da već planira novo venčanje, iako se zvanično još uvek nije razveo od Violete - rekao je izvor Kurira.