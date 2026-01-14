Slušaj vest

Hrvatska pevačica Maja Šuput uživa sa novim partnerom, a nove fotografije sa egzotičnog putovanja napravile su pravi kolaps na mrežama.

Razvela se od biznismena

Maja Šuput nedavno se razvela od supruga Nenada Tatarinova sa kojim je dobila sina, o čemu je javnost danima brujala.

Pevačica je jednom prilikom govorila o detaljima iz svog privatnog života otkrila i kakva je u kada se kamere uglase.

- Ne bih naravno htela nikoga uvrediti, ali kada idem do prodavnice, neprepoznatljiva sam i pitaju me: "Hoćete li i ove boce?" - našalila se i otkrila šta joj suprug govori:

- Privatno se ni ne češljam. Moj muž je rekao da kod kuće izgledam kao opanak, častimo se kod kuće i moramo se smejati, ali je zato ponosan kako izgledam uveče - po danu folklor, po noći Dior - rekla je Maja.

"Pričali su da sam muža unajmila"

Šuput je otkrila i koji je najsmešniji trač koji je čula o sebi.

- Možda najčudniji koji sam čula o sebi je da moj muž zapravo nije moj muž nego glumac iz turskih serija kojeg sam unajmila ili da uopšte nisam bila trudna, nego da sam imala surogat majku, a za slikanje stavljala jastuk... Naravno i sve, baš sve, sam operisala - govorilaje Maja dok je bila u braku.

Uživa u novoj ljubavi

Romantična čestitka za rođendan novom partneru osvanula je nedavno na njenom profilu kada je pevačica uputila dirljive reči.

Šime Elez, po svemu sudeći, njen je prvi ljubavni partner nakon razvoda, a ona mu je nedavno čestitala rođendan uz nekoliko fotografija koje je objavila sa različitih destinacija, a na kojima su zajedno i prisniji nego ikada.

- Neka ti je najsrećniji. Ostani tačno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko veliki. Ostani zauvek toliko raspevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taksiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato srećan ti rođendan, a sve ostalo… Ma, sve znaš - napisala je Maja na mrežama.

Ko je Šime?

Elez je "gospodin savršeni", tačnije muškarac za kog se borilo preko 20 devojaka u tamošnjem rijaliti programu.

Šime je svakoj posvetio pažnju, a iako je izabrao svoju pobednicu ubrzo se sve završilo.

On je sada nikad prisniji sa Majom Šuput, a da li su emotivni partner ostaje nam da saznamo.