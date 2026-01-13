Slušaj vest

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, našao se u žiži interesovanja javnosti od trenutka kada je započeo vezu sa pevačicom Minom Kostić. Svakodnevno isplivavaju novi detalji o njegovom privatnom životu, a sada se saznalo da je on sin bivšeg predsednika opštine Alibunar i člana Socijalističke partije Srbije Milana Ćuruvije.

Kasper je jednom prilikom govorio o svom ocu, te istakao da je ponosan na njega.

- Pričaju da sam sin pokojnog Slavka Ćuruvije, ali moj otac je Milan, na njega sam jako ponosan. Ja razumem to da neko hoće da napravi senzaciju, ali ja mirno spavam - izjavio je Kasper nedavno.

Meštani o Kasperovom ocu

Mnogi meštani su bili iznenađeni Kasperovim povratkom jer su znali da je davnih godina otišao u Ameriku gde se i oženio.

- Ju, to je on? Pa ja nisam primetila da je to naš Mane, rekla je jedna radnica u lokalnom kafiću, dodajući da ga je prepoznala na televiziji jer neverovatno liči na oca Milana. Takođe je otkrila da Kasperova sestra i dalje živi u Alibunaru gde drži lokal brze hrane.

- Ja sam ga videla juče na TV-u s Minom i baš sam se slatko nasmejala jer sam ga prepoznala, liči na svog oca Milana. Milana svi znamo jer je bio predsednik opštine. Znam mu i sestru, drži lokal brze hrane ovde - rekla je radnica iz kafića.

Prema svedočenju meštana, jedno vreme je radio kao vatrogasac. Nakon toga je sa jednim poslovnim partnerom otvorio radnju za prodaju žita i kukuruza, ali taj biznis je potrajao tek nešto duže od godinu dana.

- Radio je kao vatrogasac jedno vreme, pa je onda otvorio sa još jednim čovekom jednu radnju gde je prodavao žito i kukuruz, ali to je funkcionisalo možda godinu dana ili malo više. Onda mu je upala kašika u med, oženio se i otišao u Ameriku - ispričali su meštani Alibunara nakon što je Kasper započeo vezu sa Minom Kostić.