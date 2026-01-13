Slušaj vest

Jelena Karleuša već izvesno vreme ima problema sa društvenim mrežama na kojima je zbog masovnog prijavljivanja njeni profili zgašeni. Ona je samo na Instagramu imala više od dva miliona pratilaca, a kako je sad otkrila, uskoro bi moglo, posle višemesečne agonije, da svoj profil vrati.



Veoma ozbiljna i ladnog izraza lica, Jelena je najavila i da će se, kada joj se profil vrati, obračunati sa svima i da će se revanširati svima koji su je napadali dok ona nije bila u mogućnosti da se brani na mrežama.

- Mislim da niko čak i ne sumnja u to da ću ja pre ili kasnije da vratim sve moje društvene mreže, a onda krenuti da se obračunavam sa svima. To je revanšizam kog su svesni da će se desiti - obećala je Jelena Karleuša.

Banovana zbog stavova