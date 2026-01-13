Slušaj vest

Jelena Karleuša već izvesno vreme ima problema sa društvenim mrežama na kojima je zbog masovnog prijavljivanja njeni profili zgašeni. Ona je samo na Instagramu imala više od dva miliona pratilaca, a kako je sad otkrila, uskoro bi moglo, posle višemesečne agonije, da svoj profil vrati. 

Veoma ozbiljna i ladnog izraza lica, Jelena je najavila i da će se, kada joj se profil vrati, obračunati sa svima i da će se revanširati svima koji su je napadali dok ona nije bila u mogućnosti da se brani na mrežama. 

- Mislim da niko čak i ne sumnja u to da ću ja pre ili kasnije da vratim sve moje društvene mreže, a onda krenuti da se obračunavam sa svima. To je revanšizam kog su svesni da će se desiti - obećala je Jelena Karleuša. 

Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

Banovana zbog stavova

Podsetimo, pop zvezda važi za nekog ko jasno i glasno iznosi svoje mišljenje i stavove, što se ne sviđa pojedinicima, koji je redovno, javno linčuju. Najverovatnije zbog njenih stavova, bila je meta masovnih botovskih napada, a veštacka inteligencija (AI) je te masovne napade na Jelenu prepoznao kao problem, zbog čega joj je profil banovan.

Ne propustiteStarsINTERNET PAMTI, ALI TOŠIĆ JOŠ VIŠE: Ovo su tri Karleušine fotografije koje Duško čuva na svom profilu (FOTO)
Duško Tošić Jelena Karleuša
StarsNOVI DETALJI TRAGIČNE SMRTI! Frizer kojeg je proslavila JK razboleo se na Zanzibaru, pa umro po povratku u Beograd
Jelena Karleuša Maja Marinković
StarsEVO KO JE ZAPRAVO UTICAO NA BRAK KARLEUŠE I TOŠIĆA! Jelena prvi put javno progovorila - U našem slučaju upleo se jedan...
jelena karleuša duško tošić.jpg
Stars„STRAŠNO! SAMO MI JE TO FALILO…“ Nika razočarana za Božić, ne može da veruje šta joj se desilo (FOTO)
4.jpg