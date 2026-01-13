Slušaj vest

Sergej Ćetković od 1999. godine je u braku sa suprugom Kristinom, a vremenom je njihova ljubav sve jača.

Kada su započeli vezu bili su veoma mladi, ali sigurni u to da su stvoreni jedno za drugo, što se vremenom ispostavilo kao tačno.

Sudbina

Kristina je priznala da veruje u sudbinu.

- Verujem da ne postoje slučajnosti i da je pre našeg dolaska na ovaj svet sve već bilo zapisano. Naši putevi i ljudi koje ćemo na njima sresti bili su određeni. Nama je jednostavno bilo suđeno da zajedno, korak po korak, gradimo naš svet. U svemu nas je vodila ljubav i želja da osnujemo porodicu – govorila je Kristina za Story i dodala:

- Bili smo zaljubljeni do ušiju, a detaljima se nismo bavili kao što to danas rade parovi. Ušla sam u salon venčanica, odabrala tri koje su mi se dopale. Čim sam obukla prvu i videla sebe u ogledalu, znala sam da je to ta. Ostale nisam ni probala.

sergej-damir-damir-dervisagic.jpg
Foto: Foto: Damir Dervišagić

Zrelost

Pevačeva supruga je otkrila i šta se vremenom promenilo u njihovom odnosu i zašto.

- Stvari zbog kojih sam se nekada ljutila danima, danas oprostim za pola sata. Godine, iskustvo i zrelost učine svoje. Na mnoge situacije reagujem s manje "vatre u glavi".

Vozi kao muško

Ćetković je nakon 3 decenije ljubavi otkrio šta ga je najviše privuklo kod Kristine.

Sergej Ćetković Foto: Damir Dervišagić, Opština Stari Grad, Ana Paunković

Kupila me je odmah jer je vozila kao muško. Jednostavna je, dobra, vredna, pažljiva, nema lažnih igrica i uvek je realna. Često mi je najveći kritičar, što me nekada iznervira, ali moram da priznam – uglavnom je u pravu – rekao je pevač, koji je sada otkrio i poseban nadimak koji mu je porodica nadenula.

Ne propustiteStarsSERGEJ ĆETKOVIĆ RASPAMETIO JAVNOST KADA JE ZAPEVAO SA ULIČNIM MUZIČAREM, A SADA SU ZAJEDNO U PROJEKTU! Dečko sa ulice je zapravo svima poznat, evo i kako
sergej.jpg
StarsVENČANJE O KOJEM PRIČA CELA SRBIJA: Popularni pevač iznenadio mladence, mladina reakcija je NESVAKIDANŠNJA (FOTO/VIDEO)
profimedia-0316991740.jpg
StarsĆETKOVIĆA I ALEKSANDRU RADOVIĆ PRESRELA DECA NA ULICI, PA SVI ZAJEDNO ZAPEVALI I ZAIGRALI! Pevači opustili ruku i okitili mlade veseljake, pogledajte VIDEO
sergej.jpg
StarsOVO SU POZNATI SRBI KOJI SU USVOJILI DECU: Jedan je milijarder, pevač, glumac...! A ovako su deci saopštili istinu
6666.jpg

 Ćetković o usponima i padovima:

SERGEJ ĆETKOVIĆ PROGOVORIO O SVOJIM USPONIMA I PADOVIMA! Priredili mu nešto o čemu nije mogao ni da sanja  Izvor: Kurir televizij