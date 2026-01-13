Slušaj vest

Sergej Ćetković od 1999. godine je u braku sa suprugom Kristinom, a vremenom je njihova ljubav sve jača.

Kada su započeli vezu bili su veoma mladi, ali sigurni u to da su stvoreni jedno za drugo, što se vremenom ispostavilo kao tačno.

Sudbina

Kristina je priznala da veruje u sudbinu.

- Verujem da ne postoje slučajnosti i da je pre našeg dolaska na ovaj svet sve već bilo zapisano. Naši putevi i ljudi koje ćemo na njima sresti bili su određeni. Nama je jednostavno bilo suđeno da zajedno, korak po korak, gradimo naš svet. U svemu nas je vodila ljubav i želja da osnujemo porodicu – govorila je Kristina za Story i dodala:

- Bili smo zaljubljeni do ušiju, a detaljima se nismo bavili kao što to danas rade parovi. Ušla sam u salon venčanica, odabrala tri koje su mi se dopale. Čim sam obukla prvu i videla sebe u ogledalu, znala sam da je to ta. Ostale nisam ni probala.

Foto: Foto: Damir Dervišagić

Zrelost

Pevačeva supruga je otkrila i šta se vremenom promenilo u njihovom odnosu i zašto.

- Stvari zbog kojih sam se nekada ljutila danima, danas oprostim za pola sata. Godine, iskustvo i zrelost učine svoje. Na mnoge situacije reagujem s manje "vatre u glavi".

Vozi kao muško

Ćetković je nakon 3 decenije ljubavi otkrio šta ga je najviše privuklo kod Kristine.

– Kupila me je odmah jer je vozila kao muško. Jednostavna je, dobra, vredna, pažljiva, nema lažnih igrica i uvek je realna. Često mi je najveći kritičar, što me nekada iznervira, ali moram da priznam – uglavnom je u pravu – rekao je pevač, koji je sada otkrio i poseban nadimak koji mu je porodica nadenula.

