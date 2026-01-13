Slušaj vest

Muzička grupa "Magazin" osnovana je tokom 1970-ih kao Dalmatinski magazin, grupa je brzo počela da skreće pažnju na sebe, da bi se ubrzo vinula u zvezde i tu ostala sve do danas.

Vođa grupe je legendarni Tonči Huljić, a tokom njenog postojanja pevale mnoge talentovane pevačice, ali da li se sećate svih dama?

Tonči je na svoj Instagram svojevremeno postavio fotografije "Magazina" iz različitih godina, te sakupio sve pevačice u jednoj objavi, a bilo ih je sedam.

1. Majda Šoletić (1979-1981)

Majda je nakon "Magazina" prestala da se bavi pevanjem.

Ostala je u bendu do 1981. godine, što znači da je sa njima pevala punih dve i po godine, kada ju je zamijenila Marija Kuzmić.

2. Marija Kuzmić (1982)

Marija je iz grupe otišla nakon svega godinu dana, a napustila ih je, kako se tada pisalo, zbog porodične situacije.

Ona se, takođe, potpuno povukla sa javne scene, te se o njenom sadašnjem životu jako malo zna.

3. Ljiljana Nikolovska (1983-1990)

Postala je deo sastava „Magazin“ 1983. godine, kada je imala 19 godina, i ostala u bendu do 1990. godine. Zajedno su snimili ukupno sedam albuma.

"Magazin" i rodnu Hrvatsku, kako se pisalo, napustila je prvenstveno zbog ljubavi, kada je njeno srce osvojio svetski poznati paparaco Jadran Lazić, a zajedno su se preselili u Ameriku. On je sarađivao sa brojnim svetskim zvezdama, a iskre su se javile davne 1978. godine u Parizu. Ljiljana je preokrenula život iz korena zbog ove ljubavi. Odselila se iz Jugoslavije i ostavila karijeru u usponu koju je pratila ogromna popularnost.

- Jeste. Išla je sa mnom. Ostavila je Magazin. Šta ćeš… Ne možemo drugačije da budemo zajedno - ispričao je Jadran jednom prilikom, piše „Dnevnik.hr“.

Međutim, par nije opstao, pa su se u nekom trenutku razišli, kako je potvrdio Lazić. Nakon raskida izgubili su kontakt, a Ljiljana je nastavila da živi u Los Anđelesu. Za razliku od ostalih, nakon saradnje sa "Magazinom" nije odustala od muzike, a u više navrata kritikovala je osnivača grupe Tončija Huljića.

- Hulja ima takozvani pevački kompleks autora. Otuda sve one bombastične izjave o okupljanju njegovih pevačica u čopore i na hrpu. Nikako se pomiriti s tim da nije jedini faktor. Ljuti ga kad mu pevač nepošteno oduzme središte pažnje jer muzičari i vokali po njemu nemaju apsolutno nikakvu kreativnu ulogu. Da nije njega, ne bi bilo muzike. Više od dve trećine njegovih hitova ne bi uspelo da u pitanju nisu zgodne cure koje znaju posao i beskonačno promovišu - sarkastično je napisala Nikolovska 2017. godine na svojim društvenim mrežama.

4. Danijela Martinović (1990-1996)

Danijela je bila deo grupe punih šest godina, a potom je nastavila solo karijeru. Sa kolegom Petrom Grašom je bila u dugogodišnjoj vezi, ali je on nakon raskida oženio Tončijevu ćerku Hanu Huljić, koja je od njega mlađa 16 godina.

Mlađim generacijama manje je poznato da je splitska pevačica tri godine bila u braku sa kontroverznim Markom Perkovićem Tompsonom. Venčali su se 1995. godine, ali njihova ljubav nije dugo potrajala.

5. Jelena Rozga (1996-2006)

Jelena važi za najpoznatiju pevačicu "Magazina", a u grupi se zadržala najduže, čak 10 godina.

Čim se pojavila na scenu osvojila je srca publike, a danas se smatra jednom od najvećih regionalnih muzičkih zvezda.

Jednom prilikom progovorila je o napuštanju grupe:

- Ja sam kao klinka pevala uvek "Magazin". Govorila sam majci kao mala: "Biću pevačica grupe. Puniću dvorane, videćeš". Mama je pročitala u novinama da tadašnja pevačica prelazi u solo vode, pa je pozvala Tončija. Tonči je došao u Zagreb, poslušao pesmu i po i rekao: "Ti si ta". Njemu se svidelo moje prezime - rekla je pevačica i otkrila razlog napuštanja grupe.

- Nisam više bila srećna. Htela sam napustiti 2004. godine ali je Tonči rekao "Hajmo snimiti još jedan album" tako je nastao moj najveći hit "Ne tiče me se". Jako puno sam naučila od "Magazina" - zaključila je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend - Specijal".

Jelena je nedavno priznala da više nije "solo igračica", a u vezi je upravo sa sinom Tončija Huljića. Ljubavni par je već imao romansu pre nekoliko godina, a sada su rešili da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu.

6. Ivana Kovač (2006-2010)

Ćerka legendarnog Miša Kovača u grupi se zadržala četiri godine, nakon čega se povukla sa scene, ali nije prestala da se bavi muzikom.

Tonči je jednom prilikom govorio o njihovom prekidu saradnje.

- Sve su one u Magazinu imale taj neki specifični stil i izgled. Ivana je bila crnka i alt. Ljudi je nisu prihvatili. Morao sam opet dovesti plavušu koja ima taj sopranski glas. Ljudi su se navikli i ljudi vole plavuše - rekao je Tonči svojevremeno.

7. Andrea Šušnjara (2010- 2024)

Andrea je ušla u "Magazin" nakon Ivane i vratila grupi njen originalni izgled sa plavom kosom i neverovatnim vokalom. Od 2010. pa do skoro ostala je u grupi, što je čini pevačicom koja je najduže ostala deo čuvenog "Magazina". Međutim, i ona je odlučila da se pozdravi sa bendom.

Lorena Bućan

Lorena Bućan je nova mlada hrvatska pevačica koja je od pre gotovo dve godine deo grupe Magazin. Ima tek 22, a iza sebe već nekoliko hitova koje je objavila samostalno nakon što je učestvovala u tamošnjem talent-šouu "Zvezde".

Pesme su joj radili Tonči i Vjekoslava Huljić, pa i ne čudi što je osnivač Magazina odlučio da joj ponudi mesto u svom bendu. Lorena iza sebe ima i nastup sa slavnim Erosom Ramacotijem.

