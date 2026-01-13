Slušaj vest

Dara Bubamara bila je prinuđena da otkaže nastup zakazan za doček Srpske Nove godine, koji je trebalo da se održi večeras u Novom Gradu. Razlog otkazivanja su zdravstveni problemi, zbog kojih pevačica, nažalost, nije u mogućnosti da izađe na scenu.

Dara se tim povodom oglasila i uputila iskrenu poruku publici, ne krijući žaljenje što neće biti deo ovog važnog događaja.

Razbolela se iznenada

Opisala problem

-Dragi moji, moram da vas obavestim da, nažalost, večeras neću moći da nastupam u Novom Gradu na dočeku. Mnogo mi je žao. Uhvatila me je jaka temperatura i prehlada, svi su bolesni ovih dana, pa ni mene nije zaobišlo. Sigurna sam da se vidimo uskoro i da ćemo nadoknaditi ovaj dan. Svakako verujem da ćete uživati u večerašnjem programu Novog Grada i da će moje kolege napraviti vrelu atmosferu. Puno vas pozdravljam - poručila je pevačica.

Ni vitamini nisu pomogli

Kako saznajemo, Dara je do poslednjeg trenutka pokušavala da se oporavi i održi nastup, ali su joj lekari savetovali mirovanje kako ne bi dodatno ugrozila zdravlje. Pevačici je zdravlje trenutno na prvom mestu, zbog čega je donela tešku, ali odgovornu odluku.

Organizatori dočeka potvrdili su da će program ipak biti održan, uz druge izvođače koji su planirani za ovu noć, te da publika neće ostati uskraćena za dobru zabavu i novogodišnju atmosferu.