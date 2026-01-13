Slušaj vest

Jovana Pajić proslavila je svoj 37. rođendan, a njeni najbliži su dali sve od sebe da se pevačica oseća posebno.

Njena najbolja prijateljica Marija Šerifović napravila joj je iznenađenje za pamćenje.

Ovome se nije nadala

Pevačica je tiho i bez bilo kakve najave povela Jovanu do mesta gde su je u gotovo mrklom mraku čekali najbliži prijatelji i porodica.

Kada se Pajićeva približila dovoljno, grupa njenih ljudi ju je sačekala iza ćoška i vrisnula u glas. Da sve bude kao iz bajke doprinele su i konfete u bliku srca koje su letele na sve strane.

Jovana se šokirala kada ih je ugledala i sa punim očima suza stajala skoro nema. Kada je nakon nekoliko sekundi došla k sebi, ćušnula je idejnog tvorca iznenađenja - Mariju i nasmejala iskreno i od srca.

Šerifovićeva je objavila ovaj video na svom Instagram profilu i napisala:

- Ono što ne umeš da imaštaš, prepusti meni.

"Gledam samo sebe"

Jovana je nedavno otkrila kako je vremenom, iako to zvuči sebično, naučila da sebe stavlja na prvo mesto.

- Mislim da mudrost ide sa godinama i te neke stepenike ne možemo da preskočimo. Gledam samo sebe, možda malo sebično zvuči, ali kad bi se svi fokusirali na ovo što sami radimo. Mnogo veći uspesi bi nastajali i mnoge kvalitetnije stvari bi nastajale kad bi se takmičili sami sa sobom. Ne može niko sa strane da bude kriv za nešto što nismo odlučili ili uradili dobro - rekla je Jovana-