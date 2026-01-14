Slušaj vest

Danijela Martinović, bivša ljubav pevača Petra Graša, progovorila je o tašti pevača sa kojim je preko dve decenije bila u vezi.

Pevačica je bila gošća u HRT-ovom serijalu “Zauvijek autor” koji govori o životima i karijerama autora muzike ili tekstova, a tema je bila Vjekoslava Huljić.

"Poznajem je od 19 godine"

Danijela Martinović je o Vjekoslavi i saradnji s njom govorila uprkos tome što je Tončijeva i Vjekoslavina ćerka Hana udala za njenog bivšeg partnera Petra Graša.

- Vjekoslavu poznajem od svoje 19. godine, dakle kad sam došla u Magazin. To je bio jedan vrlo, vrlo veliki zalogaj nakon Ljiljane Nikolovske, koja je po mom mišljenju i dan danas jedna od najboljih pevačica ovih prostora svih vremena, rekla je Danijela.

Dodala je da je prvi album grupe Magazin bio odskočna daska za Vjekoslavu Huljić.

Danijela Martinović danas puni 54. godine Foto: Instagram/danijelamartinovicofficial

- Ona je otvorila velika vrata na koja je ušla i koja su večno ostala otvorena, dodala je Danijela i naglasila da je u mladosti Vjekoslavu gledala kao drugu majku.

"Osećala sam sigurnost u njoj"

- Ja kad sam započinjala, osjećala sam tu neku žensku sigurnost u njoj i znala sam često puta, pogotovo na festivalima kad bi se viđali, kad bi ona bodrila nas, sesti joj u krilo i to je bilo zaista tako prirodno, osetila sam neku majčinsku sigurnost u njenom krilu. I to sam kasnije shvatila, to uopšte nema veze s godinama, to naprosto imate u sebi i širite to iz sebe, rekla je Danijela.

Vjekoslava o Danijeli

Vjekoslava je, takođe, imala samo lepe reči za Danijelu.

Foto: Printscreen

- Kad je došla u bend, Danijela je bila jako mlada i bila je nekih osam, devet godina u bendu i kad je otišla njena se samostalna karijera ustanovila kao jedna vrlo raskošna karijera. Zapravo tih 90-ih godina, ona je bila možda najveća zvezda zabavne muzike i njen album je bio najprodavaniji album tih 90-ih godina s hitovima “Zovem te ja” i “Da je slađe zaspati, rekla je tašta Danijelinog bivšeg supruga, a preneo CDM.

Nova ljubav

Nakon raskida sa Petrom Grašom, pevačica Danijela Martinović uplovila je u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom.

Danijela je svog partnera inspirisala da se i on vrati muzici, te nastupa sa bendom "Izvan zakona", pa sada emotivni partneri dele još jednu zajedničku strast.

O ljubavi prema Josipu pevačica je svojevremeno govorila za medije, otkrivši šta o njemu zaista misli:

- Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku da upoznam. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac.

Kurir/Blic