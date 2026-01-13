Slušaj vest

Goga Gačić odlučila je da stavi tačku na osmogodišnji brak sa suprugom Markom Gačićem, a odluku o razvodu donela je još u

novembru, saznaju mediji. Iako su godinama važili za skladan i miran bračni par, iza zatvorenih vrata odvijala se teška i emotivna borba.

Prva objava

Ovim povodom pevačica ništa nije komentarisala, a sada se oglasila na Instagramu.

Goga je objavila video sa prozora svog porodičnog doma i pokazala kako uživa u snežnim padavinama.

Kako je pisala Republika, pevačica se usred jeka o razvodu povukla, te uživa u porodičnom domu sa svojom decom, što govori i stori koji je objavila.

"Od braka nisu pravili cirkus, pa neće ni od razvoda"

Za sada se ni Goga ni Marko nisu oglašavali povodom razvoda niti su se pojavljivali u javnosti s komentarima ili objašnjenjima. Prema informacijama medija, par planira da se oglasi tek nakon praznika, i to zajedničkim ili usaglašenim saopštenjem.

- Od braka nisu pravili cirkus, pa neće ni od razvoda. To je njihov stav. Ne žele senzacionalizam, prepucavanja niti medijske ratove

- tvrdi izvor blizak porodici.

"Ona se povukla, posvetila deci"

Iako je kraj braka neminovan, oni koji poznaju Gogu kažu da joj je trenutno najteže, da je slomljena nakon svega, ali da snagu pronalazi upravo u deci i porodičnom okruženju.

- Ona se povukla, posvetila deci i sebi. Ovo je za nju period tišine, sabiranja, dosta i radi, bitno joj je da što pre stane na noge... Ima

podršku Markovih roditelja, oni na nju gledaju kao na ćerku. To joj znači jako - završava izvor.

