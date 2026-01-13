Slušaj vest

Vanja Mijatović pre nekoliko dana je ispunila sebi želju i počastila se još jednom nekretninom i to u Egiptu.

Aleksandra Mladenović, njena venčana kuma krenula je njenim stopama.

Kume postale prve komšinice

Vanja je na Instagramu objavila da je njena prva komšinica u Egiptu upravo Aleksandra koja je takođe kupila stan na egzotičnoj lokaciji.

- Kumi mi je postala komšinica u Egiptu - pohvalila se Vanja.

Foto: Instagram

Javno joj je čestitala, a na mrežama je objavila snimak gde Aleksandra potpisuje ugovor i ne skida osmeh sa lica.

Vanja vlasnica 3 stana

Pevačica ima nekretnine u dva grada, Beogradu i Dubaiju, a nedavno je kupila još jednu u Egiptu.

Ona je pazarila nekretninu u Hurgadi, Egiptu, pa tako sad ima po jednu u Evropi, Aziji i Africi.

- Otišla sam na odmor, mama mi je uplatila, i, eto, kupile smo nekretninu. Tako je kad imaš dobrog agenta za nekretnine - rekla je Vanja Mijatović.

- Nekretnina je u elitnom delu Hurgade, 15 kilometara od Hurgade. Bili smo, videli smo, biće super, jedva čekam da odem - dodala je ona za "Republiku".