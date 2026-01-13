Slušaj vest

Aca Lukas i Saša Mirković započeli su konferenciju za novinare povodom incidenta koji se dogodio na Romaniji, u Republici Srpskoj. Muzička zvezda i producent Hype televizije tom prilikom odgovarali su na direktna i konkretna pitanja prisutnih novinara. Obojica su istakla da sarađuju sa nadležnim institucijama i da očekuju da se ceo slučaj što pre rasvetli.

– Te noći je sve bilo zaleđeno, tačno nas je gađao da idemo u provaliju. Nisam siguran da mu je cilj bio samo da nas zaplaši. Znao je da, kad dođe do Sokoca, sve bude pod kamerama, i zato se okrenuo. U svakom slučaju, spasili smo se. Jasno je ko stoji iza svega. Nedeljko Elek je u pitanju. Stavili su skrivene tablice, ali zna se čiji je auto. Svi znaju sa kim imam sukob i imam indicije i dokaze da on stoji iza toga. Podneo sam krivične prijave. Navodno je uhapšen taj vozač. Videćemo šta će biti. I u našoj zemlji sam podneo krivičnu prijavu. Da li je on naručio ubistvo, ne mogu to da kažem, ali da sve ukazuje na to – mogu. Svi znate zašto se sve ovo dešava. Ja sam trebalo da imam koncert u decembru na Jahorini, a pre toga sam imao rođendan na kome je bio Naser Orić. Ne znam kako čovek izgleda – rekao je Aca.

1/21 Vidi galeriju Aca Lukas i Saša Mirković Foto: Nemanja Nikolić

Nadovezao se Mirković:

– Na tom rođendanu nije bio samo Aca, nego sam bio i ja. Osim par ljudi, nismo znali nikoga. Taj gospodin je prvo došao da se pozdravi sa nama i ja sam odbio to slikanje. Posle dvadesetak minuta sam otišao iz restorana, a ostao je Aca sa našim prijateljem. A Acin prijatelj iz Sjenice je pevao na rođendanu i sunetu sinu. Nakon toga je opet čovek prišao, Aca je bio sam i naravno da je neprijatnije kada ste sami. Ja znam sliku Nasera Orića i on uživo izgleda drugačije. Oni se svi međusobno druže na Jahorini i oko Jahorine. Zahvaljujem na iskrenosti, bar Oriću, jer je iskreno rekao šta je bilo i ko mu je sliku naručio. Naši mediji to nisu preneli – rekao je Mirković, nakon čega je Aca pročitao izjavu Nasera Orića za bosanske medije, gde je otkrio ko mu je naručio da se slika sa Acom, a u pitanju je čovek blizak Miloradu Dodiku.