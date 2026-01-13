Slušaj vest

Zbog velikog interesovanja i rasprodanog koncerta 20.3.2026. u Splitu, Zabranjeno pušenje kao Neuštekani održaće i drugi koncert 21.3.2026. u splitskoj Dvorani Lora. To je još jedan u nizu rasprodanih koncerata Zabranjenog pušenja koji su prošli vikend rasprodali i nastupe u Švajcarskoj, u Cirihu i Bernu.

Legendarni bend u akustičnoj postavi, nakon rasprodanih koncerata u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Zadru i Osijeku, konačno stiže i u Split, gde će nastupiti 20. i 21.3.2026. u Dvorani Lora. Pogledajte atmosferu sa koncerta u Beograd:

Legendarni bend koji je 2024. obeležio 40 godina od izlaska kultnog albuma "Das Ist Walter", projektom "Neuštekani" još jednom je pokazao da je "zauvek mlad" i spreman za nove izazove. Ovaj projekt, kojim je Sejo Sexon želio da, kako kaže, "ispravi nepravdu i izvede uživo pesme od kojih su mnoge, po prvi puta, ugledale svetla pozornice", nudi Zabranjeno pušenje u unplugged verziji, na akustičnim instrumentima, kao priču i dirljivu emociju. Link na video spot "Fildžan viška" iz Lisinskog na YouTube-u

U intimnijoj atmosferi, uz do sada neotkriveni repertoar, publika će i u Splitu biti u prilici da čuje i kratke priče vezane za nastanak i rođenje Zabranjenog pušenja, kao i pesme koje do sada nisu izvođene na koncertima, kao što su "Pismo Elvisu", "Laku noć, stari", "Arizona dream", "Nema više", ili "Kad dernek utihne"... Virtuozna svirka benda koji je u "neuštekanoj" verziji dobio priliku da pokaže svoje muzičko umeće u punom sjaju, učiniće da i najpoznatije pesme Zabranjenog pušenja, poput "Djevojčica kojima miriše koža", "Fikrete", "Lijepe Alme", zazvuče malo drugačije, a publika će uživati u jedinstvenoj "vožnji" kroz dugu i plodnu karijeru ove grupe. Link na video spot "Pismo Elvisu" iz Lisinskog na YouTube-u

"Pred prvi nastup Neuštekanih u Sarajevu imao sam ogromnu tremu, kao da prvi put izlazim na scenu, a nakon sjajnih koncerta u mom rodnom gradu, a potom i u Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Beogradu, Podgorici i Osijeku, jedva čekam susret sa splitskom publikom i veselim se što ćemo biti u prilici da i s njima u Dvorani Lora podelimo ovo za nas, a nadam se i za njih, fantastično muzičko iskustvo", kaže Sejo Sexon.

Zabranjeno pušenje kao Neuštekani će u narednom periodu održati sledeće nastupe:

23.01.2026. Zadar - Hrvatsko narodno kazalište 27.02.2026. Minhen - WERK7 Theater 06.03.2026. Rijeka - HKD na Sušaku 20.03.2026. Split - Dvorana Lora

21.03.2026. Split - Dvorana Lora