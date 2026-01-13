Slušaj vest

Nikolu Pekovića, poznatog bivšeg košarkaša, je još uvek zakonita supruga Violeta Peković, prijavila policiji nakon što je on izbacio njene stvari iz stana koji imaju u luksuznom kompleksu na Zlatiboru.

Još 2016. Nikola je postao vlasnik placa veličine 1,2 hektara u centru Zlatibora, na kojem se nalazi autobuska stanica, vredan tri miliona evra. Bivši sportista je u turističkom centru Srbuje, nadomak jezera, sagradio kompleks, a ima još jednu zgradu u centru, u čijem jednom delu se nalazi diskoteka.

Nikola Peković, kompleks zgrada na Zlatiboru Foto: Kurir

Kako navode na zvaničnom sajtu, "odiše besprekornim komforom i prefinjenim stilom, koji budućim stanarima pružaju osećaj savršenog balansa između prirode i moderne arhitekture", a "svojim eksterijerom kompleks doprinosi raskošnijem izgledu centra".

Stanovi su opremljeni sistemom za pametnu kuću uz pomoću kojeg se vrši kontrola potrošnje električne energije, ručno i daljinsko podešavanje sistema za grejanje, kao i praćenje otvorenosti ulaznih vrata što doprinosi sigurnosti doma.

1/7 Vidi galeriju Nikola Peković, Zlatibor Foto: printscreen/balkansquare.com

Izbacio stvari i promenio bravu

Kako Kurir ekskluzivno saznao, bivši sportista je doktorki radiologije, s kojom ima sina, onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru. Promenio je bravu, a njene stvari pobacao.

Upravo je to Violeta, između ostalog, izjavila pripadnicima MUP na ovoj popularnoj planini, gde je i podnela krivičnu prijavu.

- Njih dvoje se još uvek zvanično nisu razveli, proces je u toku. Taj razvod se iz nekog nepoznatog razloga odugovlači. Imovina koju su stekli u braku je problem. Eto, nekretnina koju su kupili na Zlatiboru uzeo je samo za sebe pre nego što je sud zvanično podelio imovinu. Pred Novu godinu se dogodio incident. Nikola je zamenio bravu, izbacio Violetine stvari i ne dozvoljava joj da uđe u zajednički kutak. Da je promenio bravu, nije je ni obavestio. Violeta je došla na planinu, ali nije mogla da boravi u tom stanu, zbog čega ga je prijavila policiji. Krivična prijava je podneta za nasilje u porodici.