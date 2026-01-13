Slušaj vest

Matija Radulović, poznat i kao "Maki king of hair", preminuo je na Badnji dan u 43. godini. Sahranjen je 9. januara u Ćupriji, a svega nekoliko dana kasnije objavljeno je da se prodaje nameštaj iz salona koji je držao.

"Sve informacije možete dobiti putem broja telefona Rade Radulović. Ogledala, radne stolice, ugaona garnitura, kamin, lampa, šamponjera", piše u oglasu koji je objavljen na jednom Instagram profilu.

Podsetimo, Matijino telo je poslato na obdukciju, a rezultati još nisu saopšteni, pa se i dalje, nažalost, nagađa da li je estradni frizer preminuo od sepse, bakterije koju je navodno "pokupio" na Zanzibaru ili je u pitanju nešto treće.

Poznato je da je imao problem sa zubima, jer je o tome javno govorio u video snimcima koje je objavio na Tiktoku, a u međuvremenu su se pojavile i informacije o broju estetskih zahvata koje je imao.

Podsetimo, mediji su pisali da je on je više puta operisao nos, a svojim izgledom nikada nije bio u potpunosti zadovoljan pa je stalno nešto "ispravljao".