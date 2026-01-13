SLOBU RADANOVIĆA NIŠTA NE MOŽE ZAUSTAVITI DA NE PEVA ZA SRPKU NOVU GODINU: Pevač slomio stopalo, u Berane stigao sa ortozom (FOTO)
Pevač Sloba Radanović saznao je tokom boravka u Beranama, gde treba da peva za Srpsku novu godinu, da je polomio stopalo. On je priznao da je osećao jake bolove, ali ne može da se seti kako je do povrede došlo.
Sloba Radanović na Instagramu je postavio fotografiju noge na kojoj se vidi da nosi ortozu.
- Tri nedelje funkcionišem normalno, ali pod jakim bolovima, dok sinoć nisam saznao da mi je slomljeno stopalo - napisao je on.
Kako je dalje naveo, on ne može uopšte da se seti kada je došlo do ovog preloma.
- Ne sećam se ni kad ni kako sam ga slomio. Kapiram da sam ga polomio pre tri nedelje, ali pojma nemam kad sam skontao da me u stvari boli - rekao je on u obraćanju na Instagramu.
Oglasila se Jelena nakon objave
Supruga Slobe Radanovića, Jelena, oglasila se na Instagramu povodom njegove povrede i ostavila šaljiv komentar.
- Ja kao poslednja bednica, ništa zbog mene da slomiš. Piši stopalo na mene - navela je ona na Instagramu.