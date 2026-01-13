Slušaj vest

Matija Radulović, poznati estradni frizer, umro je na Badnji dan u 43. godini. Matija iznenada je preminuo, a njegova smrt potresla je prijatelje, među kojima su i brojne javne ličnosti.

Telo je poslato na obdukciju, a rezultati još nisu saopšteni. U domaćim medijima spekuliše da li je estradni frizer preminuo od sepse ili bakterije koju je navodno "pokupio" na Zanzibaru ili je u pitanju nešto treće.

Poznato je da je imao problem sa zubima, jer je o tome javno govorio u video snimcima koje je objavio na TikToku, a u međuvremenu su se pojavile i informacije o broju estetskih zahvata koje je imao.

Domaći mediji pišu da je Maki više puta operisao nos, a svojim izgledom nikada nije bio u potpunosti zadovoljan pa je stalno nešto "ispravljao".

U domaćim medijima sada su se pojavile poruke koje je Marija slao.

Radi se o prepisci Matije i jednog prijatelja, u kojom mu se frizer poveravao o tome šta je sve uradio na sebi.

- Jesi video šta sam radio sa ustima? Ja sam imao silikon, pa sam izvadio i sad sam dizao rezom bez punjenja - napisao je Matija.

- Pa sad me boli više nego prvi put jer mi je sužavao džep, pa mi napeto, ali ono ništa strašno, oguglao sam - objasnio je.

- Ja tebi skidam kapu. Ja sam za vikend povredio rame. Ja uopšte nisam imun na bol. Plakao sam 3 dana - napisao mi je izvesni muškarac.

Matija je potom priznao da je "dorađivao" i svoje poprsje.

- Kakav sam plašljivac bio, znači, a šta sam prošao zadnje 3 godine, više me ne boli ništa. Nikada nisam mogao da imam grudi u teretani. Trovao se steroidima i ništa i zato sam stavio ovo i završio sa tim, nego sam bio krupniji pa su bili veći i kada sam smršao nije bilo za moju građu, pa zamenio. Sada je baš onako kako treba taman - napisao je Matija.

U planu je imao da radi i zadnjicu.

- Kad se sve završi, kad stavim i d**e na kraju... - napisao je, a nakon konstatacije muškarca s kojim se dopisivao kako on nije tako hrabar i plaši se, Matija mu je odgovorio:

- Ma zašto bre? Meni je operacija kao da odem na kafu

Urađena obdukcija

Podsetimo, prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.