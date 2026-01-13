Slušaj vest

Aleksandar Požgaj, bivši rijaliti učesnik i političar, otkrio je da se ponovo suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, nakon što je pre osam godina pobedio karcinom. Sada ga očekuje nova operacija, za koju kaže da je spreman.

Aleksandar Požgaj otkrio je da je pre osam godina uspešno pobedio karcinom, a da ga sada čeka još jedna operacija.

- Pobedio sam tumor 2018. godine godine! Posle operacije tumora nisam dobio ni andol da popijem. Bio sam čudo za sve doktore i hirurge. Danas, 2026. godine ponovo sam čudo za vaskularnog hirurga, urologa i opšteg hirurga. Operacija je neizbežna i hitna, zato kao što i kažem skupljam ponovo zemaljsku i nebesku vojsku, da se sudarimo na zemlji i nebu. I spremam se za novu pobedu - rekao je Požgaj.

Kako kaže, on će dati sve što je od njega, odnosno biti pozitivan do kraja i samo tako veruje u izlečenje.

- Na zemlji hirurg kaže: "Treba mi 24 sata tvog života", sada koliko je to nebeskih sati ili dana, ne znam?! Moj život je definitivno kao film, sada idem da se odmorim, pa da se sredim kod frizera i obrijem. Život je lep. I čuda su moguća! Samo pozitivno - napisao je on, između ostalog, u obraćanju na Instagramu.

Bivšu ženu prijavio za nasilje

Podsetimo, Aleksandar Požgaj, nekadašnji političar i bivši rijaliti učesnik, prijavio je nedavno suprugu Ivanu za porodično nasilje, a zatim je javno govorio o detaljima.

