ČEDA JOVANOVIĆ SA ACOM U NJEGOVOM RODNOM GRADU: Jovanović je zajedno sa Aleksandrom posetio manastir gde je kršten kao beba
Čeda Jovanović i njegov najbolji prijatelj Aleksandar Kos bili su u Kozarskoj Dubici. Njih dvojica posetili su manastir Moštanica, koji ima poseban značaj za obojicu.
Čeda Jovanović već neko vreme živi sa svojim najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom.
Aca je sada podelio snimke iz automobila dok su putovali ka njegovom rodnom gradu, Kozarskoj Dubici, a sudeći prema njihovom izgledu i sunčanom vremenu, kadrovi su nastali tokom letnjih meseci
Glavna destinacija ovog puta bila je manastir Moštanica, mesto koje za Čedu Jovanovića nosi duboku ličnu simboliku.
Kako je Aleksandar Kos objasnio u svojoj objavi, upravo u ovom manastiru je političar kršten još kao beba. Pored toga, ovo sveto mesto je značajno i za Acinu porodicu, jer su u njemu kršteni i njegova majka, ujak, tetke, kao i braća i sestre.
- Naša Kozarska Dubica, na putu u manastir Moštanica gde je Čedomir inače i kršten kao beba, a tu su kršteni i svi moji majka, ujak, tetke, braća i sestre. Uskoro se družimo - poručio je Aca Kos na pitanje da li će uskoro doći u Dubicu.
Čeda Jovanović otkrio od čega danas živi
Političar Čeda Jovanović otkrio je da je razvio privatan biznis u inostranstvu, te da od tog posla živi. Kako je izjavio njegov trenutni posao nema nikakve veze sa Srbijom, niti sa politikom kojom se bavio decenijama.
- Radim, ali ništa ne radim ovde. Nisam razmišljao da će moj život otići u tom pravcu, ali danas radim daleko odavde i za sebe, što ranije nisam radio. Trgujem gasom, rekao je Čeda Jovanović.
Kurir.rs