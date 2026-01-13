Slušaj vest

Čeda Jovanović i njegov najbolji prijatelj Aleksandar Kos bili su u Kozarskoj Dubici. Njih dvojica posetili su manastir Moštanica, koji ima poseban značaj za obojicu.

Čeda i Aca na jednom od putovanja Foto: Instagram

Čeda Jovanović već neko vreme živi sa svojim najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom.

Aca je sada podelio snimke iz automobila dok su putovali ka njegovom rodnom gradu, Kozarskoj Dubici, a sudeći prema njihovom izgledu i sunčanom vremenu, kadrovi su nastali tokom letnjih meseci

Glavna destinacija ovog puta bila je manastir Moštanica, mesto koje za Čedu Jovanovića nosi duboku ličnu simboliku.

Kako je Aleksandar Kos objasnio u svojoj objavi, upravo u ovom manastiru je političar kršten još kao beba. Pored toga, ovo sveto mesto je značajno i za Acinu porodicu, jer su u njemu kršteni i njegova majka, ujak, tetke, kao i braća i sestre.

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos Foto: Preent Screen

- Naša Kozarska Dubica, na putu u manastir Moštanica gde je Čedomir inače i kršten kao beba, a tu su kršteni i svi moji majka, ujak, tetke, braća i sestre. Uskoro se družimo - poručio je Aca Kos na pitanje da li će uskoro doći u Dubicu.

Čeda Jovanović otkrio od čega danas živi

Političar Čeda Jovanović otkrio je da je razvio privatan biznis u inostranstvu, te da od tog posla živi. Kako je izjavio njegov trenutni posao nema nikakve veze sa Srbijom, niti sa politikom kojom se bavio decenijama.

Čeda Jovanović i Aca Kos proslavljaju Badnje veče Foto: Printscreen

- Radim, ali ništa ne radim ovde. Nisam razmišljao da će moj život otići u tom pravcu, ali danas radim daleko odavde i za sebe, što ranije nisam radio. Trgujem gasom, rekao je Čeda Jovanović.

Kurir.rs

Ana Bekuta kod Čede Jovanovića i Aleksandra Kosa u stanu

Čeda Jovanović održao emotivan govor na Banji dan, Aca ga snima Izvor: Instagram/coa_kos