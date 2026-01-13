Slušaj vest

Aktuelna zadrugarka Dragana Stojančević otvorila je dušu Mileni Kačavendi i ispričala jezivu saobraćajnu nezgodu koju je preživela pre nekoliko meseci.

Dragana Stojančević izbačena dan pred veliko finale, Matora se gušila u suzama Foto: Printscreen

- Imala sam težak udes, povredila sam glavu, imala sam hematom, imam posledice, boli me glava na promenu vremena. Ako ne popijem lekove odmah dobijem mučninu. Ako ne popijem odmah lek, posle mi ništa ne pomaže.

- To su migrenozne glavobolje - rekla je Kačavenda.

- Mene majka nije prepoznala u bolnici, imala sam svuda hematome po glavi. Hematom je hteo da me uguši - navela je Dragana.

- Je l' si proletela kroz šoferku - pitala je Milena.

- Bila sam iza suvozača, koliko smo se prevrtali proletela sam kroz šoferku - navela je Dragana.

Iscenirala prosidbu

Naime, Matora je u jednom trenutku kleknula i simbolično „zaprosila“ Draganu, dok je ona iznenađeno pozirala pred objektivima. Ova scena izazvala je ratzneženje među ostalim učesnicima, ali i oduševljenje ekipe koja je pratila fotografisanje.

Po mnogima Dragana je do sada najbolaj devojka jovane tomić Matore jer žive baš lepo i pošteno.

Podsetimo, Matora se jednom već udala za ženu i to za Anitu Stanojlović koja se takođe nalazi u rijalitiju.