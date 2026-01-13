Pevač Stevan Anđelković objavio je novu pesmu „Nisam smeo“, kojom započinje potpuno novu fazu u karijeri snažniju, zreliju i emotivno iskreniju nego ikada do sada. Numera je već na prvo slušanje privukla pažnju publike, a dodatnu težinu daje i umetnički ambiciozan spot, koji predstavlja nastavak priče započete u Budimpešti, a sada simbolično nastavljene u Hong Kongu. Autor teksta i muzike je Mlađan Dinkić, dok je aranžman potpisao Saša Milošević Mare, što pesmi daje prepoznatljivu muzičku dubinu i emotivnu snagu. Za vizuelni identitet i režiju spota bio je zadužen Antonio Pavlovski, čija je produkcija spojila urbani duh svetskih metropola sa intimnom emocijom koju pesma nosi. Povodom izlaska nove pesme, Stevan je iskreno poručio: „‘Nisam smeo’ je pesma o stvarima koje svi nosimo u sebi, ali ih često prećutimo. Ovaj projekat je moj način da konačno kažem ono što dugo nisam imao hrabrosti da izgovorim.“





Spot, sniman na atraktivnim lokacijama u Hong Kongu, nadovezuje se na vizuelni narativ iz prethodnog izdanja i simbolično predstavlja putovanje ne samo geografsko, već i emotivno. U kadrovima dominiraju kontrasti velikog grada i lične introspekcije, što dodatno pojačava poruku pesme.



Nova numera ujedno je i najava većeg muzičkog projekta koji Stevan Anđelković priprema za početak proleća ove godine, a koji će, kako najavljuje njegov tim, doneti još autorskih pesama i snažniji umetnički izraz.



Reakcije publike ispod pesme već su izuzetno snažne: „Steva je našao svoj fazon. Odličan, lep, talentovan. Kakav glas, kakav spot, nešto drugačije od ostalih, što te i čini pevačem na vrhu naše estrade, jedva čekam nastavak trećeg dela, pesma će biti hit sigurno, što i zaslužuješ svojim glasom, uvek si se izdvajao, što i dokazuješ svakom pesmom. Kad se pronađeš u pesmi, onda je to prava stvar! Bravo za celu ekipu - maestralno!“