Elena Karić se kao tinejdžerka oprobala u manekenstvu i fotografisala se za naslovne strane brojnih jugoslovenskih časopisa. Još tada je Beogradom počelo da se šuška o mladoj zavodnici, jednoj od najlepših Beograđanki, što dokazuje i slika koju je jednom prilikom objavila na svom profilu na Instagramu.

Buran ljubavni život

Pravi medijski bum napravilo je njeno venčanje sa jednim od naših najuspešnijih fudbalera devedesetih, Predragom Mijatovićem, da bi ubrzo postala jedna od najlepših žena naših sportista.

Elena i Predrag venčali su se početkom devedesetih, u to vreme ona je imala 18, a on 22 godine. Elena je već nosila titulu beogradske lepotice, ali ni Mijatović nije bio za potcenjivanje, mnoge žene su uzdisale za njim. Ljubavna priča Elene i Predraga rođenjem sinova Andreje i Luke uobličena je na najlepši način (stariji Andreja preminuo je u 2009. u 14. godini od cerebralne paralize). Razvod se desio 2001. godine i bio je to kraj ove ljubavne priče i najava novih.

Njega je najviše volela

U njenom životu pojavio se kontroverzni Andrija Drašković, sa kojim je dobila sina Mateju. Veza sa njim usledila je ubrzo nakon razvoda i bila je veoma burna. Priča se da je prelepa zavodnica samo u bundi i vešu došla na njegova vrata. Zanosna Elena je potom njihov kraj opisala kao civilizovani rastanak, a njen izgled je nastavio da privlači ogromnu pažnju.

Jedna od najuticajnijih srpskih porodica bila je tada porodica Karić, a Elena je postala njihova snaja. Poznanstvo sa sedam godina mlađim Jugoslavom Karićem, sinom Hafe i Dragomira Karića, preraslo je u veliku ljubav. Poznati naslednik nije krio oduševljenje Elenom, pričalo se da je odlučio da se oženi njome čim ju je ugledao, a 11. marta 2005. se to i desilo. Elena je postala gospođa Karić, dok se prelomni trenutak desio oktobra 2005, kada su Elena i Jugoslav dobili sina Simona.

- Sa Jugoslavom sam se upoznala slučajno, na proslavi BK televizije. Nisam imala pojma ko je on, pa sam rekla: „Što je dobar ovaj dasa“. I to je bio jedini muškarac za koga sam ja pitala: „Кo je to?“. Upoznali su nas zajednički prijatelji. Krili su da je Jugoslav mlađi od mene sedam godina. On me nije lagao da bi kasnije bio „čist“, samo mi je sve prećutao. Kasnije se pravdao: „Pa da sam ti rekao odmah, ti bi rekla: "Мali, pali! A ovako, kasnije, kada prorade emocije, ne možeš tek tako da me pustiš!“I bio je u pravu, tada je već bilo kasno – već sam se upecala! Nije mi bilo svejedno kada sam saznala koliko je mlađi. Danas mi to ne smeta, on je zreo i ozbiljan čovek. Ja sam ta koja je često detinjasta - rekla je svojevremeno Elena, koja se u međuvremenu razvela i od Jugoslava Karića.

