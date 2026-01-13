Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 1", medijska ličnost Kija Kockar, saopštila je 8. januara da je verena.

Kija Kockar, koja iza sebe ima jedan propali brak, konačno je srećna u ljubavi i to više ne krija.

Muškarac koji je zaprosio bivšu rijaliti igračicu i dalje je nepoznat javnosti, a ona je sada objavila prve fotografije koje su obrađene tako da se ne vidi njegov lik.

Kija Kockar s partnerom
Foto: Printscreen

Na jednoj slici je potpuno zamutila njegov lik, dok na drugoj fotografiji njih dvoje sede ispred jelke, ali su kameri leđima okrenuti, a kako se naslućuje na fotografiji, reč je o visokom, markatnom muškarcu braon kose.

Verio je na Božić

Podsetimo, Kija Kockar je zaprošena na Božić, i to pred prijateljima dok su razmenjivali poklone.

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je verena, što je podelila na društvenim mrežama.  Foto: Prinstcreen

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - ushićeno je rekla Kija Kockar, čiji je verenički prsten posebno interesantan.

