KIJA KOCKAR OBJAVILA PRVE SLIKE S PARTNEROM! Svi komentarišu ovaj detalj: Evo o kome je reč... (FOTO)
Pobednica "Zadruge 1", medijska ličnost Kija Kockar, saopštila je 8. januara da je verena.
Kija Kockar, koja iza sebe ima jedan propali brak, konačno je srećna u ljubavi i to više ne krija.
Muškarac koji je zaprosio bivšu rijaliti igračicu i dalje je nepoznat javnosti, a ona je sada objavila prve fotografije koje su obrađene tako da se ne vidi njegov lik.
Na jednoj slici je potpuno zamutila njegov lik, dok na drugoj fotografiji njih dvoje sede ispred jelke, ali su kameri leđima okrenuti, a kako se naslućuje na fotografiji, reč je o visokom, markatnom muškarcu braon kose.
Verio je na Božić
Podsetimo, Kija Kockar je zaprošena na Božić, i to pred prijateljima dok su razmenjivali poklone.
- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - ushićeno je rekla Kija Kockar, čiji je verenički prsten posebno interesantan.
