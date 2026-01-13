Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Barbara Bobak bombastično je obeležila početak 2026. godine novom pesmom i svojim 4. po redu miksom, ali ovaj put potpuno drugačijim od svih prethodnih!

U pitanju je nova pesma moćne poruke - "Prelazim na žene", dok je kod miksa reč isključivo o njenim pesmama, ali upakovanim u nove aranžmane, propraćenim koreografijama i posebno odabranim autfitima.

U spotu za novi singl "Prelazim na žene" Barbara je pokazala svoju kompletnu vizuelnu transformaciju na kojoj je radila prethodnih godinu dana.

Naime, ona se mimo nastupa maksimalno posvetila plesu, koreografijama i urednom načinu života - redovnim treninzima, zdravoj i balansiranoj ishrani, pa je njen sadašnji izgled slika i prilika žestoke discipline i savršen primer svima kako se trud i rad na sebi uvek isplate.

Kada je reč o miksu pod nazivom "Barbaret Show", Barbara je u njemu donela čak 16 svojih pesama!

Novi projekti odmah su pokrenuli i novi talas komentara publike i fanova koji Barbaru forsiraju na prvi solistički koncert u Beogradu, što bi, prema pojedinim izvorima, i moglo da se desi nakon njenog 3. studijskog albuma koji planira za 2026. godinu.

Kurir.rs

