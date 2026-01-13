Slušaj vest

Razne stvari se dešavaju na estradi, a desilo se i da voditelj Željko Stefanović bivši muž pevačice Maje Marijane slavi 26 godina od razvoda sa pevačicom.

. Iz kratkog braka dobili su ćerku, na kojoj joj se ovoga puta i zahvalio. Njih dvoje su se sporazumno razveli, a on sada obeležava ovaj datum.

Iako nisu zajedno od 1998, godine, par se zvanično razveo pre 26 godina, a mnoge je iznenadio gest Željka, koji je danas uputio javnu čestitku pevačici.

- Na ovaj dan, 26 godina od razvoda i 26 miliona najlepših želja majci moje ćerke. Mislim da tako radi fini svet, kulturan i vaspitan - napisao je on u statusu na Fejsbuku i postavio njenu pesmu "Gde stanuje ljubav"

Foto: Printscrean

Ljubavna priča

Maja Marijana i Željko Stefanović upoznali su se u njegovoj emisiji "Uz nedeljni ručak" koja se tada emitovala na Trećem kanalu.

Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine, ali su zbog nesuglasica koje su imali duže vreme, rešili da svako krene svojim putem.

Foto: Privatna Arhiva

Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u sjajnim odnosima.

Oni su ostali u dobrim odnosima najviše zbog njihove ćerke Anđele.