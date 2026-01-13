Slušaj vest

I ako je sudbonosno "da" izgovorila još prošle godine u maju, zbog poslovnih obaveza Tea Tairović nije uspela da nađe vremena za medeni mesec, do nedavno. Muzička zvezda nakon Nove godine otišla je na luksuznu destinaciju Maldivi kako bi sa svojim suprugom Ivanom Vardajem uživala nekoliko dana daleko od svega i svih.

Kako je nedavno govorila u jednoj emisiji putovanje na Maldive su njihov medeni mesec, na koji nisu mogli ranije da odu.

Tea, je sada objavila niz fotografija gde se može videti kako uživa u svakom trenutku na ovom prelepom ostrvu.

Na obali mora napravila je nekoliko fotografija u boji i crno bele, gde uživa na suncu. Ono što su mnogi primetili jeste njeno zgodno telo, bez grama viška. Na ovakvu figuru je model kupaćeg koji je odabrala i te kako dobro stajao.

Ona je dobila pregršt komplimenata na račun izgleda, a kratko je sa egzotične destinacije poručila:

- Lepa smo, zdrava smo, odmorna smo - stavila je ona u opisu.