Milena Kačavenda je tokom „Igre istine“ pitala Sofiju Janićijević da otkrije šta se dogodilo i zbog čega ju je Borislav Terzić Terza ostavio. Nakon Sofijinog odgovora nastao je potpuni haos.

Sofija Janićijević promenila lični opis Foto: Instagram

- Što se tiče rečenice za zelene oči, to 100% nije tačno. Ako je tačno, onda se ne sećam ni toga, jer je iste noći kao kuglica. Ja sam ovde ušla kao slobodna devojka i mogla sam da budem sa kim sam želela. Nisam ušla jer mi se niko nije dopao, zna se gde du moje emocije i pokazala sam gde su. Ako Terza veruje devojci koja nije na ovoj planeti i ne sabira se sa nebom i zemljom kad hoda... Ako si sa mnom moraš da imaš maksimalno poverenje u mene. Mogla sam i ja u svakom trenutku da nemam poverenje, a nisam ovde skakala da pričam stvari i u kakvoj vezi je bio ovde nego me je samo interesovao odnos mene i njega. Ako mi ne veruješ, ne moraš, a onda si pokazao da si sa mnom fejk - govorila je Sofija.

- Pun mi je k**ac toga da si mi ti dala šansu. Nije se rodila ta koja može da p**a po meni. Poverenje se gubi kad ti ja želim sve najlepše za Novu godinu, a onda dolazi da si čoveku gurala kuglicu. Jedna priča, druga priča, a ti si sa tim momkom povezivana - dodao je Terza.

- Milane, ispunila sam ti želju i ostao si do Nove godine - dodala je Sofija.

- Sad kad si bezobrazna sad ću da kažem, a nisam hteo da ti kanalim vezu. Ja kad sam bio u kupatilu bio je Luke tu i tuširao se, a ja sam uzeo da perem zube, a ona mi je izvadila četkicu iz usta. To je bilo pre dve nedelje ili tri, a ja to nisam hteo da pričam - govorio je Milan.

- Ti si jedno smeće najobičnije - dodao je Terza.

- Od tebe veće nisam - rekla je Sofija.

Javna prevara

Podsetimo, Terza je u Elitu 8 ušao kao zauzet čovek koji je sa svojom tadašnjom verenicom Milicom Veličković čekao bebu. Kada je nekoliko dana proveo sa Sofijom pod istim krovom, poklekao je i javno prevario svoju partnerku. Ljubav je trajala nekoliko meseci kada su raskinuli, a Terzić je nastavio da flertuje sa ostalim devojkama i ima odnose na njene oči.

Milica ga je odmah ostavila, a nakon nekog vremena i ušla u Elitu kako bi se suočila sa njim i Sofijom. U januaru ove godine rodila se malena Barbara koju je Terza upoznao prvi put tek kada je izašao iz rijalitija.

Dobar odnos trajao je veoma kratko, a onda je Veličkovićeva objasnila zašto nisu zakopali ratne sekire bar kao roditelji devojčice, te se ispostavilo da za ulogu oca, po njenim rečima, Terza nije bio preterano zainteresovan.