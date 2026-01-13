Slušaj vest

Danima unazad ne prestaje da se govori o navodnoj aferi između Anite Stanojlović i muzičara Relje Popovića. Cela priča započela je u „Eliti“, gde su pojedini takmičari optužili starletu da prikriva određene detalje. Dodatnu pažnju javnosti izazvale su i nove tvrdnje Dača Virijevića, koji je izneo još pikanterija iz pevačevog života.

- Ja kažem da je Zorica provaljena, a ona mi kaže da ću da dobijem tužbu i od Vesne Zmijanac i od Relje. Anita još glupačetina... Automatski je potvrdila da je bila sa Reljom. Ja znam za još jednu devojku koja se hvalila da je bila sa Reljom - rekao je Dačo.

- Lažeš?! Sa onom lopatom?! Ono je*e? On je top frajer da bi ono je*ao - rekao je Maja.

Maja podržala Anitu

- Sad će doktorka da prokomentariše. Ne krivim Anitu, ja sam uvek podržavala ljubavnice i smatram da one ženama otvaraju oči. Gospođe neka vežu kerove. Mene su ovde svi urnisali, ne treba to da rade jer je ona slobodna, ali ljudi koji su zauzeti treba da vode računa. Nije mi uverljiva, ali je ja ne krivim - rekla je Maja.

