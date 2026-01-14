Slušaj vest

Živkica Miletić konačno je rešila da progovori i otkrije detalje prekida prijateljstva s koleginicom Suzanom Jovanović.

Pevačica koja važi za kraljicu bakšiša nakon dužeg vremena se pojavila u javnosti na proslavi punoletstva sina muzičara Borka Radivojevića. Tom prilikom se pred novinarima osvrnula na svoje kolege, posebno na udovicu Saše Popovića, s kojom je nekad bila nerazdvojna.

- Sa Suzanom sam bila veoma dobra pre nego što se udala za Sašu. Jednom sam je pitala da dođem u "Grand", a ona mi je rekla da ne može da mi pomogne i da pitam Sašu. I dalje je volim. Žao mi je Saše. On je iznedrio mnoge pevače. Ne znam da li su se njih dvoje ogrešili o mene, ja nisam bila uporna. Nije me ona tada povredila, možda je tako trebalo da se obratim Saši. Sad se sa Suzanom ne viđam i ne čujem. Udaljile smo se, a bile smo veoma bliske. Ni kad je Saša preminuo, nismo se čule - istakla je pevačica za Kurir.

Živkica se osvrnula na svoju karijeru, ali i na koleginice.

- U medijima sam baš onoliko koliko treba. Kolege me vole. Ima me na njihovim slavljima, to da. Smatram da novokomponovana muzika meni ne leži. Ima i danas mnogo dobrih pevača. Prvo Darko Lazić, pa Srećko Krečar, Andreana Čekić, Uroš Živković... Ima dobrih pevača, a malo dobrih pesama. Estradna sam majka Darka Lazića. Ne kritikujem ga kad pogreši, takav je, kakav je. Kažu da su moje pesme seljačke. Pa šta drugo da budu nego seljačke? Ne pevam ja u Milanskoj skali! Pevam za narod. Nisam kraljica bakšiša. Ne zarađuje se toliko koliko ljudi pričaju, uvek se pretera - navela je ona, pa dodala:

- Ne čujem se s Vesnom Zmijanac, ali bih otišla na njen koncert u Beogradu. Zorica Brunclik je za mene broj jedan, jako je volim. Inače, ne živim u Beogradu. Sad se niko ne druži ni sa kim, ovo su druga vremena. Kad osetim da više ne mogu da pevam, prestajem - rekla je Miletićeva.

