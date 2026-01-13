Slušaj vest

Željka Jurišić, pevačica i nekadašnja finalistkinja šoua „Nikad nije kasno“, doživela je ozbiljnu povredu nakon pada na zaleđenom trotoaru ispred kuće.

Pevačica se oglasila i otkrila da je prilikom pada tokom vikenda povredila koleno.

–Zima, sneg, led, šta da vam kažem? Prosto su takvi vremenski uslovi,a za nas malo manje pažljive, eto šta se desi. Okliznula sam se na led ispred kuće, pala i povredila koleno. Još uvek malo šepam, jer mi je povređena hrskavica, ali polako ide na bolje– rekla je Željka.

Željka Jurišić Foto: Printscreen

Ipak, to je nije omelo da se pojavi na zakazanoj svrci, uprkos bolovima i ograničenom kretanju.

-Navikla sam, godinama se time bavim, tako da nije u redu da ne ispoštujem ljude koji su me angažovali, kao i publiku. Već mi se to dešavalo. Letos sam otišla na jezero i rasekla nogu na razbijeni blok. Ušili su me i sutradan sam otišla na svirku (smeh). Takav je posao nas muzičara –istakla je pevačica za Grand.