Mina Kostić i njen dečko Kasper, uživaju u svakom mogućem zajedničkom trenutku. Oni su trenutno jedan od parova o kome svi pričaju, a čini se da i njima prija ova popularnost koja ih prati danima.

Sada su se pojavili snimci iz kuće gde Mina svom dečku Kasperu pleše. Mina je sve vreme bila nasmejana, pa je u jednom momentu skinula bluzu sa sebe i ostala je samo u bodiju. Kasper se sve vreme smeškao, ali je na trenutke izgledalo da mu je neprijatno zbog prijatelja koji su sedeli za stolom.

U jednom trenutku Mina je otišla do kuhinje gde je nastavila vreli ples, a zatim počela da se skida i ostala u helankama i brushalteru, dok je majicu skinula i bacila na slavljenika.

Mina Kostić izvela striptiz Kasperu Foto: Printscrean

Nosi duksericu na kojoj piše Kasper

Pevačica Mina Kostić privlači pažnju javnosti zbog odnosa sa partnerom Manetom Ćuruvijom Kasperom, sa kojim je mesecima održavala odnos samo onlajn, preko interneta, navodeći, pak, da im je veza ozbiljna. Oni sad uživaju zajedno u Beogradu, dok je Kasper pokazao šta Mina nosi za njega.

On je oduševljeno snimao Minu dok je đuskala u duksu sa likom crtanog lika Kaspera, što ga je skroz raznežilo. Objavu je ispratio zadovoljnim emotikonom, dok Mina nije skidala osmeh sa lica.

Kurir.rs

