Veliki prijatelj Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci je u žiži javnosti zbog druženja sa bivšim političarem.

Čitava nacija ne prestaje da bruji o njihovom odnosu. Međutim, ono što je većina zaboravila jeste da je Aleksandar Kos 2017. godine bio rijaliti učesnik.

Do ulaska u "Parove" radio je kao PR pevačice Mire Škorić, a kada je ušao u poznatu kuću, počeli su da kruže novinski napisi da je on zapravo i njen sestrić.

Aca Kos o Miri Škorić

Mira Škorić danas Foto: Kurir Televizija, Printscreen Instagram - miraskori, Printscreen Instagram - miraskoric

Ta informacija se i danas provlači po medijima, a Aca Kos se sada oglasio i otkrio sve o odnosu sa pevačicom.

- Mira Škorić nije moja tetka, samo smo sarađivali i vežu me lepe uspomene za taj period života. Mira ima svog sestrića, kao što ja imam svoju tetku Ljilju. Te spekulacije su počele još dok smo bili poslovni saradnici, a to nema veze - rekao je Aleksandar Kos za Telegraf.

Aca Kos o prijateljstvu sa Čedom Jovanovićem

Čeda Jovanović Foto: Printscreen, Print Screen

- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas.

 kurir.rs/telegraf

