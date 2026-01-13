Slušaj vest

Marina Visković nedavno je imala nastup u Beogradu, a kako to obično biva na nastupima pevača uvek dolaze ljudi koji vole da ih slušaju. Tako je i te noći bilo. Na nastupu su došli je nekoliko poštovaoca njene muzike, ali su sa svirke izašli nezadovoljni.

Kako je jedan od obožavaoca napisao, sve je bilo super osim toga što pevačica ne peva svoje pesme, a ima ih toliko!

Nakon njegovog javnog obraćanja pevačici, počeli su i drugi obožavaoci da se oglašavaju koji isto poručuju Marini, a to je da na njenim nastupima žele njene pesme.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Ubrzo se oglasila i Marina Visković koja je poručila fanovima da će posušati njihove kometare, a dečku koji se prvi oglasio i izrazio nezadovoljstvo je poručila da ga očekuje na sledećem nastupu i da će mu biti besplatno obezbeđeno i iće i piće.

1/7 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Andrej Damnjanović, Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva