Slušaj vest

Marina Visković nedavno je imala nastup u Beogradu, a kako to obično biva na nastupima pevača uvek dolaze ljudi koji vole da ih slušaju. Tako je i te noći bilo. Na nastupu su došli  je nekoliko poštovaoca njene muzike, ali su sa svirke izašli nezadovoljni.

Kako je jedan od obožavaoca napisao, sve je bilo super osim toga što pevačica ne peva svoje pesme, a ima ih toliko!

Nakon njegovog javnog obraćanja pevačici, počeli su i drugi obožavaoci da se oglašavaju koji isto poručuju Marini, a to je da na njenim nastupima žele njene pesme.

Marinu Visković napao fan ona se odmah oglasila
Foto: Printscrean

Screenshot_20260113_084413_Instagram.jpg
Foto: Printscrean

Ubrzo se oglasila i Marina Visković koja je poručila fanovima da će posušati njihove kometare, a dečku koji se prvi oglasio i izrazio nezadovoljstvo je poručila da ga očekuje na sledećem nastupu i da će mu biti besplatno obezbeđeno i iće i piće.

Marina Visković Foto: Andrej Damnjanović, Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva

Kurir.rs

Ne propustiteStars"TREBALA SAM DA BIRAM POGREŠNE DA BIH UDOVOLJILA VAMA" Marina Visković besna zbog pitanja o braku i deci: Je l' imam neki rok ili sam debelo zakasnila?
Screenshot_12.jpg
StarsMARINA VISKOVIĆ U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI POKAZALA DEČKA! Rešila da partnera više ne krije, Novu godinu dočekali u crnom (FOTO)
marinaviskovic-1.jpg
StarsPEVAČICA PRIŽELJKIVALA MILIONERA, A SAD JE BOGATAŠ DRŽI ZA BUTINU! Svi gledaju u ovaj preskupi detalj na njoj, a oni se voze u besnoj mašini (FOTO)
viskaa2.jpg
StarsNA NJIHOVO TELO OTKIDAJU I MUŠKARCI I ŽENE! Tempirana bomba, avion, džepna Venera... Ovo su najzgodnije pevačice na estradi (FOTO)
Jelena Karleuša Tea Tairović Sandra Afrika Mia Borisavljević Marina Viskovič