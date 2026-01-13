Slušaj vest

Sanja Marinković nedavno je govorila o svojim počecima i radu na RTS-u, a trenuci na tom radnom mestu su joj zauvek ostali u sećanju. Ona je nekoliko puta govorila o radu na toj televiziji, a sada se prisetila kako je njen osmeh bio problem, zbog čega su je kažnjavali.

Voditeljka danas, ima izuzetno uspešnu i dugogodišnju televizijsku karijeru, ali, kako sama ističe, njen profesionalni put nisu obeležili samo lepi trenuci.

- Da me ne shvate ljudi pogrešno, bilo je i tih trenutaka kad ti vodiš Jutarnji program, dobiješ te tekstove, a ja sam po prirodi takva da često kažem prijateljima ‘mene manje boli glava od problema, a više me boli stomak od smeha’. Ja sam takva bila i kao klinka. Podrazumevala sam kad se probudim ujutro kažem "Dobro jutro" sa osmehom i zbog toga sam bila kažnjena! Svako jutro oni mene kazne što ja kažem "Dobro jutro" sa osmehom , jer je RTS jedna ozbiljna televizija gde ti ne smeš da kažeš to sa osmehom. Tako je to bilo u doba Slobe - nema smejanja - prisetila se voditeljka u emisiji "Iz profila".

1/5 Vidi galeriju Sanja Marinković proslavlja Novu godinu Foto: Printscreen Instagram

Međutim, kako navodi, problemi nisu prestali ni nakon političkih promena.

- Kada se vlast smenila i kada je bila panika šta će biti sa RTS-om, da su oni bili čini mi se još gori. Onda je tek krenuo haos i počeli su više da mi zameraju. Pojavili su se neki novi urednici, novi ljudi koji su mi zamerali da sam "ovakva i onakva", da se glasno smejem i više su me tada kinjili nego ovi prethodni. Tad na ekran trebaju da dođu oni koji nisu bili članovi stranke, jer je sve nekako bilo stranački obojeno, ja sam ipak tad radila informativnu emisiju - rekla je Sanja.